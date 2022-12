Es indiscutible: la camisa blanca es capaz de sacarte de cualquier apuro gracias a su versatilidad y su atemporalidad. Si bien en el pasado era una prenda solo apta para los hombres, desde hace varios años ha cogido carrerilla y ha conseguido hacerse un hueco en el armario de todas aquellas que buscan vestir bien día y noche sin tener que romperse demasiado la cabeza.

Lo cierto es que en invierno es un salvavidas para debajo de los jerseys, cárdigans y chalecos. Aunque igualmente funciona (y añade un plus de formalidad) si la combinas con trajes de chaqueta, faldas midi plisadas o pantalones culotte. Pero ojo… porque ahora Inés Domecq nos ha demostrado que esta temporada la camisa blanca también es la mejor aliada de los vaqueros. Y si todavía no has hecho la carta de los Reyes Magos, estamos seguras de que vas a pedir la suya en cuanto la veas.

Inés Domecq reinventa la camisa blanca que te pondrás una y otra vez

Seguro que lo has pensado cientos de veces: «no tengo nada qué ponerme». Y claro, miras tu vestidor y está a rebosar. ¿El problema? Te faltan básicos y te sobran prendas tendencia que te gustaron en algún momento pero que ya te han aburrido. Si te paras a pensar un segundo, seguro que cuando vas por la calle y te fijas en mujeres que visten bien no llevan ‘nada especial’. Pues… ahí reside el secreto. Todo se resume en elegir piezas que combinen fácilmente y te favorezcan.

Como normal general, en tu armario cápsula nunca puede faltar una blazer negra, unos vaqueros que te sienten como un guante y, por supuesto, una camisa blanca. Y, como decimos, no tenemos dudas de que te vas a enamorar de la que acaba de estrenar Inés Domecq con unos sencillos jeans.

Se trata de un diseño de su propia firma, The IQ Collection, que ya se ha convertido en récord de ventas y que promete ser uno de los regalos estrella de estas navidades. La camisa destaca por sus mangas en contraste en color azul suave, su cuello solapa y su bajo asimétrico. ¿Quieres más detalles, incluido el precio? ¡Sigue bajando!