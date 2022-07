Después de toda una vida dedicada al mundo de la moda, Naty Abascal sigue siendo un icono de estilo de la industria, que cada día admiramos más por sus maravillosos y arriesgados looks. Ahora nos sorprende con su faceta de Influencer y, como también hacen las más jóvenes, utiliza su perfil social para mostrarnos que posee un estilo único más allá de los 60.

¿Su último gran acierto? Apuntarse a una de las tendencias que triunfan este, y todos los veranos: el vestido de estilo hippie, que ha combinado magistralmente con unas sandalias planas. El resultado es un outfit informal, pero con ese toque «Made in Naty» al que siempre caemos rendidas.

La que fuera musa de Valentino, y sigue siendo íntima del diseñador y del actual directo creativo de la casa Pierpaolo Piccioli (acaba de regresar de Roma del último desfile de Alta Costura celebrado en la Plaza de España de la capital italiana), apostó por un diseño de largo midi, media manga, escote en pico y bajo con detalle de borlas que le dan un extra de movimiento. Nati eligió el color blanco inmaculado. Una tonalidad perfecta para la temporada de verano que, aparte de favorecer mucho el bronceado, hará que vayas todavía más fresquita. Un diseño que se caracteriza por su corte amplio que favorece a todo tipo de cuerpos. Para completa el look, apostaba por unos llamativos pendientes y un collar maxi de estilo bohemio.

Naty Abascal con las últimas novedades de temporada

A Nati le encanta el estilo boho. Hace pocas semanas dio la bienvenida al verano con un vestido caftán perfecto para ir la playa con estilo, de la marca Desigual que no tardamos en fichar. Si este modelito nos maravilló, el de hoy también. Es de aires ibicencos, pero con mucha clase. La mala noticia es que ella no ha desvelado la firma de su vestido, pero nosotras, que sabemos que no todos los vestido son iguales, hemos seleccionado algunas piezas originales a las que no te podrás resistir.