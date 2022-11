Es un rostro habitual de la televisión, pero también despunta como una destacada ‘influencer’ que marca tendencia. Con 1,3 millones de seguidores en Instagram, Nagore Robles embauca por su estilo. A sus 39 años, la colaboradora posee una forma de vestir muy actual, fresca y juvenil con la que, por supuesto, consigue quitarse años de encima. Atenta porque hemos fichado cinco looks infalibles de su vestidor que son muy fáciles de copiar.

El primero y al que recurre la vasca de forma habitual es de estilo marinero. Un jersey de rayas es la clave de un estilismo apto para casi cualquier ocasión. Ella lo completa con un pantalón tobillero y una blazer negra. Las zapatillas aportan el toque casual a este outfit que es muy sencillo, pero también efectivo. Otro de los looks que hemos visto en Nagore Robles en distintas ocasiones y que es un valor seguro se compone de pantalón denim, camisa blanca, salones y trench. Nuevamente apuesta por prendas clásicas que nunca fallan.

El armario de Nagore Robles

Bien sea para sus comparecencias en televisión o para sus compromisos profesionales, la colaboradora saca toda su artillería pesada en cuestión de moda. Pero para el día a día apuesta por looks en clave casual que aporten mucha comodidad a su rutina. Entre los artículos fetiche de su vestidor, el vaquero, al que le saca el máximo partido. ¡Lo combina absolutamente con todo! Desde deportivas a zapatos de tacón o botas altas. Otra prenda infalible a la que recurre Nagore Robles es una biker de piel. Una cazadora negra que da ese toque rompedor a un look sencillo. En este caso nos hemos quedado con un estilismo en el que una simple camiseta blanca con mensaje también se convierte en protagonista.

Otro ‘must’ para Nagore Robles es la camisa vaquera: una prenda incombustible a la que no le afecta el paso del tiempo. Con las mangas recogidas y llevada con un pantalón de vestir en color rojo componen un look perfecto y versátil como pocos. Aunque si lo que te gusta es lucir pierna, entonces hazte con una minifalda estilo militar con americana a juego. Olvídate de las camisas y da un aire fresco a este look con una camiseta blanca.