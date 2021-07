Sí, has leído bien. Zara ha creado una falda pareo tan ideal que ya se han hecho con ella Nagore Robles y Dulceida. ¡Corre porque se agotará pronto!

Cada temporada hay una prenda concreta que consigue destacar por encima de todas las demás y convertirse en la clara favorita de las insiders e it girls del momento. Hace varios inviernos, por ejemplo, era imposible salir a la calle sin ver a alguien llevando la famosa chaqueta amarilla de Zara. Pero no hay que irse tanto tiempo atrás. Este otoño, sin ir más lejos, la firma de Inditex también fue la afortunada de diseñar la prenda del momento. En este caso, junto a Everlast, con la que creó una gabardina beige que enamoró a famosas de todos los ámbitos (desde Victoria Federica a Laura Matamoros pasando por Alba Díaz). Pues bien, algo muy similar ha ocurrido este verano con la marca de Amancio Ortega. Y es que la firma gallega ha lanzado una falda pareo con diferentes estampados que ya está arrasando entre celebs e influencers.

La falda pareo de Zara que ya está triunfando en las redes sociales (y en la calle)

Se trata de una falda tipo pareo, corta y de talle alto con bajo asimétrico y cierre lateral a modo de lazada en el mismo tejido. Un diseño mini con estampado de paisley que resulta idónea para guardar en tu maleta y disfrutar en grande de tus vacaciones de verano. Y es precisamente por eso por lo que la mismísima Dulceida, la influencer más exitosa de todo Instagram, se hizo con ella ¡el pasado mes de marzo! La joven barcelonesa la compartió con sus millones de seguidores y, entre todos, consiguieron agotarla en apenas días.

No obstante, y aunque el modelo que enamoró a Dulceida ya no está disponible en la web (pero sí en nuestros corazones), ahora Zara ha querido sacar un diseño muy pero que muy similar y volver a ponerlo a la venta. La diferencia es mínima, solo cambia un poco el estampado, y el resultado es igual de acertado. O si no que se lo digan a Nagore Robles, que ha sido una de las primeras en hacerse con esta reedición de la falda pareo más buscada de todo Inditex.

El modelo que eligió la influencer a principios de año llegó a costar tan solo 9,99 euros. Ahora, sin embargo, el diseño que lleva la presentadora de Sobreviviré After Show no está rebajado y mantiene su precio original (25,95 euros). Eso sí, aún está disponible en todas las tallas. Tienes dos opciones: esperarte a que la rebajen un poco y arriesgarte a que ya no queden existencias o hacerte con ella ya y triunfar este verano como nunca. ¡Yo lo tendría claro!