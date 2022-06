La cumbre de la OTAN de Madrid también ha tenido su cumbre paralela en la que las primeras damas de los principales líderes de la política han iluminado la ciudad con diseños para el recuerdo, en una semana llena de glamour y visibilidad de la moda nacional e internacional. Hacemos un repaso de los estilismos que han marcado un antes y un después a lo largo de estos días señalados.

Las expectativas estaban por todo lo alto y no era para menos. La Reina Letizia, Begoña Gómez, Jill Biden o Brigitte Macron son solo algunas de la imponente lista de los nombres que vimos en la capital de España durante la cita.

Hacemos un repaso de los mejores looks de las damas de la cumbre de la OTAN 2022

La cumbre de la OTAN sirvió para discutir cuestiones relacionadas con la seguridad, la defensa, así como otras amenazas que puedan afectar a los ciudadanos de Europa, Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, si hay algo que desde aquí nos interesa de su celebración, como seguidoras de la moda que somos, ha sido el desfile de tendencias de las mujeres que han participado de una forma u otra.

Dar con el look adecuado para este tipo de citas distinguidas no es tarea fácil, porque no hay mucho espacio para las florituras. En líneas generales todas, sin excepción, han sorprendido con modelos que no solo respetaban el protocolo, sino que les sentaban como un guante.

Estilismos que han destacado por ser elegantes y discretos, al mismo tiempo

Todos los looks han destacado por sus escotes cerrados, largos por debajo de la rodilla, líneas clásicas o estampados muy sutiles. No obstante, los vestidos y trajes que han llevado las mujeres en los distintos actos de la cumbre de la OTAN han sido estudiados al milímetro. En definitiva, hemos visto diseños sobrios, pero elegantes y sofisticados, acordes a la época estival en la que nos encontramos.

A lo largo de la semana son muchos los estilismos que se nos han quedado grabados en la retina y hoy hemos querido rememorarlos. Begoña Gómez, con el vestido rojo de Marcos Luengo que dejaba al descubierto su atlética figura y sus brazos torneados, Jill Biden con un elegantísimo traje de chaqueta blanco, Doña Letizia, de The 2nd Skin con un majestuoso vestido con volúmenes… ¡Sigue bajando y disfruta!