Las lluvias de abril no nos cogen por sorpresa ningún año, tendremos que esperar un poco más, hasta que vuelva a salir el sol, para sacar a relucir nuestros looks más coloridos, frescos y vaporosos. Por eso, un total look denim es el aliado perfecto para estas fechas, y eso es precisamente lo que se ha puesto Irene Rosales en su última aparición, un mono vaquero de Mango que es una pasada.

Hace escasas horas daba comienzo el reality veraniego más esperado del año, Supervivientes y, como no podía ser de otra manera, después de la gala de apertura, muchos han sido los que se han acercado a preguntar a Irene por su opinión acerca de los rumores de Anabel Pantoja en la isla. Ella respondía como siempre con mucha elegancia, sinceridad y claridad, y aunque le han llovido las críticas, se ha acercado a su armario y ha sacado su mejor look, perfecto para que le resbalen todos los comentarios.

Irene Rosales opta por un mono de Mango total denim y recibe un aluvión de preguntas por el mismo

Irene Rosales nos ha sorprendido con un mono de manga corta que es la mejor prenda que nos podemos poner en el entretiempo, para no agobiarnos de calor ni pasar frío. El mono en cuestión lleva una cremallera delantera con la que podemos jugar a abrir y cerrar el escote a nuestro gusto. Además el corte recto de sus piernas está muy de moda, dejando atrás los pitillos de los que por fin nos hemos librado. El mono va ajustado en el talle y tiene unos bolsillos laterales muy prácticos.

Después de que Irene mostrara su look, ha recibido cientos de mensajes de fans para preguntarle de dónde era el precioso mono vaquero. Ella ha contestado sin dilación que era de Mango y estamos seguras de que va a volar de todas las tiendas.

Unas Reebok classic combinan con todo y son una apuesta segura para rematar un total denim

Irene ha completado el look con unas zapatillas blancas básicas y una chaqueta en color beige, que viene muy bien por si refresca y combina a la perfección con el color del denim. Aunque durante estos días la prenda más utilizada sea el chubasquero, siempre podemos llevar debajo este precioso mono de Mango, que, además está disponible en varios tonos de denim. Nosotras os hemos traído algunos monos más por si preferís otro tipo de corte o de color. Deslizad para ver el estilismo de Irene Rosales y tomad nota.