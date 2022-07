Empiezan los días de vacaciones en Mallorca para la Familia Real. El Rey Felipe comienza el descanso estival con la recepción en el Palacio Real de La Almudaina a las autoridades baleares y la Reina Letizia preside el próximo domingo la gala de clausura de la 12º edición del Atlántida Mallorca Film Fest. A partir de entonces una semana por delante para descansar, disfrutar del mar (como es tradición Don Felipe participa en la Copa del Rey de Vela a bordo del Aifos 500) y de las salidas de ocio, hasta que el Rey tenga que viajar el día 7 a Colombia para acudir a la toma de posesión del presidente Gustavo Petro.

Estos días veremos la imagen más relajada de la familia y también los looks más casual, tanto de la Reina como de sus dos hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Desde que se convirtió en Princesa de Asturias y pisó Mallorca por primera vez en 2004, la Reina Letizia ha evolucionada mucho en su estilo. Ha habido de todo, looks espectaculares y otros que seguro no vamos a volver a verle, porque son dignos de olvidar.

En Mallorca, la Reina Letizia ha tenido grandes aciertos y tropiezos

Aunque ahora es el cambio en el estilo de sus hijas, especialmente más llamativo en el caso de la Princesa de Asturias, lo que nos llama la atención, Letizia también ha experimentado una gran evolución. Los looks de sus comienzos paseando por el Club Náutico o en la cena a las autoridades, que los actuales Reyes han transformado en una recepción más informal, poco tienen que ver con los de ahora.

Mucho más sofisticada, con prendas tendencia y firmas de moda más buscadas, el armario de Letizia en Mallorca es un fiel reflejo de ese cambio que la ha convertido en la royal mejor vestida. De las bermudas con polo y gorra que no se quitó en su primer verano en Palma, al vestido de María de la Orden, una de las diseñadoras preferidas de la influencers, del pasado verano, hay un largo camino. Con más de un error en los comienzos e impecables estilismos en los últimos años.

Aquí te hemos seleccionado los más impactantes, para bien y para mal, que ha llevado a lo largo de estos diecisiete veranos pasados.