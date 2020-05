Anna Ferrer Padilla se ha convertido en un icono de estilo. Esta confirmación la avalan sus más de 450.000 seguidoras que quieren conocer de cerca cómo es la hija de Paz Padilla y conseguir sus trucos de moda y belleza. Además, la joven ya ha dado el paso en el mundo empresarial y es social de la tienda de ropa No ni ná que tiene su madre en Zahara de los Atunes. Una tienda en la que no duda ni un momento en ser su modelo y llevar sus diseños con mucha clase y estilo. La influencer se ha convertido en la mejor modelo para vender los propios diseños que ella vende.

Anna Ferrer Padilla, nuestra inspiración para esta primavera

En esta ocasión, Anna Ferrer Padilla se convierte en nuestra inspiración con unos looks perfectos e imprescindibles para esta primavera. La joven sabe combinar a la perfección prendas de firmas low cost como Zara con accesorios de firmas algo más exclusivas. Aunque en este caso nos trae varios looks creados a base de prendas y complementos más acorde para todos los bolsillos. La hija de Paz Padilla ha querido compartir con todas nosotras sus looks de primavera que vamos a copiar sí o sí cuando la emergencia sanitaria nos de un respiro y podamos salir a la calle a disfrutar un poquitín del buen tiempo.

Además, la joven quiere compartir estilismos para cualquier ocasión. Por este motivo la vemos con un look muy propio del Coachella con falda print y gran abertura lateral combinado con un crop top de estilo rústico. A un look ideal para irte de festival como a este no le faltan unas zapatillas cómodas para pasarte largas horas en la pista de baile moviendo el esqueleto.

La joven influencer tiene el look perfecto para cada ocasión

Tal y como os decíamos anteriormente, no únicamente nos muestran un look perfecto para los festivales (que es cierto que de momento están paralizados a consecuencia de la crisis sanitaria a la que se enfrenta el país). Anna Ferrer tiene el estilismo también perfecto para irte a una terracita a disfrutar de una cerveza bien fresca con tus amigas, un vestido ideal para las largas noches que comienzan durante la primavera y perfecto para una cena con tu pareja e incluso te da la clave de cómo se llevará la próxima temporada el pañuelo, el aliado perfecto del buen tiempo. La joven nos muestra cómo llevarlo a modo de top combinado con unos vaqueros y un bolso de rafia, que verano tras verano se convierte en el rey indiscutible de los accesorios. O también lo luce a modo de accesorios en el pelo, que además de proteger de los rayos del sol te da un toque bohemio perfecto para las largas tardes en las playas de Tarifa.