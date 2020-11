La top model estadounidense es tan guapa que se empeña en parecer fea. Si no, no encontramos explicación lógica a este look tan sumamente desastroso. Ya hemos mostrado en más de una ocasión nuestro desacuerdo con los pantalones de talle bajo pero es que, si a este tipo de pantalón le sumamos terciopelo y chándal, ya no hay perdón posible. Bella Hadid combinó tal aberración con otros espantos al mismo nivel: camiseta rota para hacer trapos, gorra de quisco de playa, chaqueta de cuando tu abuelo era mozuelo y bolso que te regalan con tu revista favorita. Error tras error que acaba siendo todo un horror.