¿Quieres saber quiénes han sido las famosas mejor y peor vestidas de esta semana? Echa un ojo a nuestro ranking y aprende de sus acertados looks (o no).

Es ahora cuando el otoño está más presente que nunca. Estamos en la última semana de octubre; esta madrugada se produjo el dichoso cambio de hora (que algunos aman y otros tantos odian); y las primeras grandes lluvias ya han mojado gran parte de las localidades de nuestro país. La época más fría del año ya está a la vuelta de la esquina y eso se nota en el clima, en el ambiente pero también en nuestros estilismos. Aunque sin muchas oportunidades para brillar con looks de fiesta, las pocas ocasiones que tenemos para vestirnos y salir de casa, lo hacemos con prendas abrigadas, informales y largas. Ya hemos dejado a un lado los tops lenceros y las camisas de gasa, ahora optamos por cazadoras, jerséis y chalecos de lana. Pero no solo nosotros, también nuestras famosas favoritas han hecho este cambio de armario. Un cambio que se nota en nuestro ranking semanal de las mejor y peor vestidas.

Las famosas mejor y peor vestidas de la semana

Han sido siete días marcados por la moda; siete días llenos de estilismos que homenajeaban a grandes diseñadores y que buscaban el aplauso de todos aquellos que los veían. Y es que durante esta semana se han entregado los Premios Nacionales de Moda, gala a la que no ha querido faltar la Reina Letizia; pero también se ha celebrado la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, un evento en el que los diseñadores de ropa de baño presentan sus propuestas para el próximo verano y al que han acudido muchas famosas como Paz Vega o la Mala Rodríguez. El arte también ha sido el hilo conductor de esta semana tan otoñal. Eugenia Martínez de Irujo ha presentado su exposición de pintura El arte de Querer, a cuya inauguración acudieron la cantante Lola Índigo y la siempre elegante Sofía Palazuelo. La moda y el arte han protagonizado estos últimos días; sin embargo, y aunque muchas nos han enamorado con sus estilismos, no todas han sabido exteriorizar su lado más fashionista y nos han decepcionado (un poquito) con sus looks.

Durante estos últimos días hemos podido ver estilismos claramente aprobados y looks que no superan, ni de lejos, el cinco raspado; combinaciones imposibles, vestidos nada favorecedores y conjuntos tan espantosos que no han dolido en el alma. Un hermoso caos que queda reflejado en el ranking de las famosas mejor y peor vestidas de esta semana. Errores que nos duelen y aciertos que nos alegran y que, como ya ocurría el domingo pasado, os traemos con una buena dosis de humor. Se acaba octubre pero no nuestra ganas de haceros reír.