Entiendo lo que estás pensado pero no, no nos hemos vuelto locas; nos encanta este vestido y te vamos a explicar por qué. Quizás la pose, la melena rubia perfectamente ondulada y el rosa chicle de todo el conjunto hagan parecer a la actriz de Gambito de dama es la nueva protagonista de Una rubia muy legal. No obstante, creemos que este estilismo es una original y divertida manera de traer al 2021 el estilo años 40. Este total look de Dior es la combinación perfecta entre una chica del cable y una Barbie. ¡Y no vemos nada malo en ello!

LAS PEOR VESTIDAS