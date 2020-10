Ha sido más rara que de costumbre pero no por ello menos elegante. Estas son las mejor y peor vestidas de la alfombra azul de los Princesa de Asturias 2020.

Ha sido una alfombra azul más extraña que de costumbre pero no por ello menos elegante. Este año 2020 se celebraba el 40 aniversario de los Premios Princesa de Asturias y, aunque no por los motivos esperados, estos serán recordados durante mucho tiempo. Como ha ocurrido con todos los eventos de este año, estos prestigiosos galardones también se han visto afectados por las medidas de seguridad contra el coronavirus. Y es que sus normas, precauciones y peculiaridades no tienen precedente.

Asturias ha retrocedido hoy mismo a la Fase 2 de la desescalada. Algo que, inevitablemente, ha afectado a más aspectos de los que nos gustaría. Empezando, por ejemplo, por el cambio de escenario. Durante las últimas 39 ediciones el teatro Campoamor de Oviedo ha visto a todos los ganadores recoger su premio. Sin embargo, hoy la ceremonia central ha tenido lugar en el Salón Covadonga, una de las estancias principales de hotel de la Reconquista, donde se aloja toda la Familia Real cada año en su visita a Asturias. El número de invitados también ha notado este cambio. Si habitualmente se congregaban más de 1.000 personas en el teatro; en esta particular edición no han acudido más de medio centenar de personas. Un aforo extralimitado que ha obligado a celebrar el acto sin público alguno. Una serie de cambios y novedades que, aunque relevantes, no han evitado que la alfombra azul se llene de elegancia y buen gusto.

Todos los looks de la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias 2020

Han sido muchos los grandes estilismos que hemos podido ver hace apenas unos minutos en la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Desde la Reina Letizia y la Reina Sofía a la princesa Leonor y la infanta Sofía; pasando por personalidades del mundo de la política, la cultura o el deporte, esta alfombra azul tan atípica nos ha regalado acertados looks que nos sirven como perfectas lecciones de estilo y buen gusto. Sin embargo, y tal y como suele ocurrir siempre en este tipo de actos, también ha habido pequeños errores estilísticos que nos han dejado con un poco de mal sabor de boca.

Hacemos un repaso por las mejor y peor vestidas de esta 40 edición de estos importantes galardones. Conjuntos de dos piezas, vestidos elegantes, acertadas elecciones y sorprendentes complementos que hacen de este peculiar paseo, una inolvidable clase magistral de elegancia y saber estar. ¡Toma nota que no se te pase ningún detalle!