La colaboradora de Sálvame nos ha sorprendido con un look negro total, tan sobrio como acertado, y con la imitación del bolso de Chanel más deseado

Tanto para sus intervenciones en Sálvame como en Sábado deluxe Marta López busca looks que no nos dejan indiferente. Para el programa de las noches del fin de semana lleva prendas muy festivas, con brillos, escotes y pedrerías, mientras que en el diario la vemos con estilismos más casual, pero siempre con su toque personal. Sin embargo, hay ocasiones en las que nos sorprende con el look más sobrio y sencillo, que es el que más nos gusta. Pero ¿se puede hablar de sencillez cuando se lleva encima un mega bolso de Chanel? Aunque para ajustarnos a la realidad en este caso debemos hablar de un falso Chanel.

Marta eligió un look total en negro apto para todos los momentos y ocasiones y muy favorecedor. Un pantalón de pinzas, con cinturón incorporado y goma en la parte de atrás, y un top de manga larga y escote bañera cruzado, ambos de la firma Poupee, que combinó con unos salones en nude. Un conjunto más serio de lo que en ella es habitual, pero que nos gusta incluso más que sus outfits más llamativos y recargados.

El pantalón también lo puedes encontrar en la firma en los tonos gris y camel y el top está disponible, además, en blanco.

El bolso emblemático de Chanel

Pero la sorpresa del look nos la dio con el espectacular bolso de Chanel que se colgó del hombro cuando terminó el programa. Aparentemente se trataba del modelo clásico de la maison francesa elaborado en piel de cordero, con el asa de metal y piel entrelazada y cierre con el logo de la firma. Su precio dependiendo del tamaño va de los 5.500 a los 7.100 euros. En el caso del que lleva la colaboradora de Sálvame serían 6.050 euros.

Pero la propia Marta se encargó de sacarnos de las dudas al subir a su instagram un storie con la foto del bolso etiquetando dónde lo había comprado. Y se trata de un lugar en el que hacen réplicas de los complementos de las grandes firmas… Un falso Chanel que no intentó disimular.