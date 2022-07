El discurso que Harry de Inglaterra pronunció en la ONU en la ceremonia de entrega del Premio Nelson Mandela, en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, ha vuelto a poner en el foco a los duques de Sussex. Meghan Markle siguió orgullosa desde primera fila las palabras de su marido que dijo de ella «mi mujer es mi alma gemela». Vestida con un dos piezas de top de manga corta ajustado y una falda lápiz de Givenchy negro (el mismo que ya lució en verde en 2018 en un viaje a Irlanda cuando formaba parte activa de la Familia Real), la duquesa de Sussex eligió la perfecta discreción. Sin embargo, fue el estilismo que lució para salir a comer el que realmente nos ha conquistado.

Aunque más rejada desde que vive en Estados Unidos, Meghan continúa mostrando los looks impecables, clásicos y a la vez actuales, con los triunfó desde antes de convertirse en duquesa. En esta ocasión ha creado un look ejecutivo muy tendencia, que puedes copiarle para ser la más elegante en la oficina.

Bermudas y camisa masculina, la combinación 10 de Meghan Markle

Esta temporada los trajes de chaqueta han sido la tendencia estrella, pero no los clásicos de ejecutiva. La moda se reinventan y las los dos piezas con bermudas han triunfado. Meghan se ha apuntado a esta tendencia eligiendo una clásica bermuda azul marino de pinzas con vuelta en el bajo, que combinó con la camisa masculina blanca que todas tenemos en el armario. Una combinación 10 a la que añadió los complementos que mejor podían encajar: cinturón de piel, stilettos de ante y cartera de mano en camel.

Un look absolutamente perfecto y muy fácil de imitar, si todavía no has comenzado las vacaciones y quieres ir al trabajo pisando fuerte.

Fiel a su estilo, la duquesa de Sussex llevó su larga melena en un recogido muy pulido con raya al medio y un maquillaje natural.