Marta López ha sorprendido con un look muy bohemio pero que ha destacado su sandalia estilo botín que será una de tus compras aseguradas en primavera

Marta López ya es una de las concursantes confirmadas para viajar a Honduras y participar en la próxima edición de ‘Supervivientes’, que está a punto de dar el pistoletazo de salida. Mientras tanto, la colaboradora de televisión sigue trabajando en la pequeña pantalla donde nos deja looks tan bonitos y perfectos para la primavera que queremos copiar. Este lunes sorprendió con un perfecto conjunto compuesto por top y falda de estilo boho, uno de sus estilos favoritos, pero sin lugar a dudas todo el protagonismo lo ha tenido el calzado que ha elegido para combinarlo.

Marta López luce un conjunto boho chic ideal para estos días

«Huele a campo… Y sale el sol para dorar tu piel y darte vida», escribía hace unas horas la colaboradora de televisión en su perfil de Instagram donde compartía además diferentes fotografías de su último look. Haciendo referencia a su título, el estilismo elegido es muy de campo y perfecto para un paseo bajo los árboles. Analizamos al detalle este outfit y ponemos la lupa en su calzado: unas sandalias estilo botín que nos ha dejado boquiabiertos. Nos parece un zapato muy difícil de combinar pero que ella ha sabido hacerlo perfectamente.

Marta ha optado por el conjunto Chloe de la tienda multimarca ‘MarlaCoco’, que tiene un precio de 129 euros. Tal y como lo describen en esta web se trata de un «conjunto en algodón de camisa con cuello de pico, cuerpo elástico y manga de globo y falda larga en algodón alternando bordados y encajes en color bronce con elástico en cintura». Un dos piezas de estilo boho chic, uno de los estilos que todas las primaveras se llevan y que son ideales. De momento está disponible en todas las tallas.

La colaboradora de televisión luce el calzado que arrasará esta primavera

A sus pies, ha lucido las sandalia que llevan el mismo nombre que el conjunto y es de la misma firma. Estas cuestan 34,95 euros y se trata de una «sandalia alta con cuña de estilo étnico con flecos en ante y ribetes en cuero marrón». Está disponible en dos tonos: beis y negro. Marta eligió la segunda opción que combina a la perfección con su conjunto. Sin lugar a dudas, este tipo de calzado será una de las tendencias de esta primavera. Y es que es una sandalia de estilo botín que no es fácil de lucir. Lo ideal es hacerlo con vestidos o dos piezas de este tipo, con un aire bohemio y que convierte el look en algo único. Os mostramos todas las fotos del espectacular look de la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y futura concursante de ‘Supervivientes’. No te lo pierdas.