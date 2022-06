Quedan pocos días para dar la bienvenida oficial al verano, pero a nuestro armario ya ha llegado. No dejamos de ver los estilismos más cómodos y fresquitos por la calle y en los looks de nuestras famosas preferidas. Porque eso es lo que buscamos en esta época del año, prendas que nos lo pongan fácil, tan versátiles, que nos solucionen el look de la mañana a la noche y, además, que podamos llevar con las altas temperaturas ¿Un ejemplo perfecto de todo ello? Pues el último conjunto que ha lucido Marta López, con un top y unos pantalones que hemos fichado inmediatamente.

En todos los programas en los que colabora muestra su particular estilo, en ocasiones un tanto atrevido y exagerado, pero en esta ocasión nos quedamos con su pantalón porque es una prenda que no vas a querer quitarte en todo el verano… Y, además, tiene un precio estupendo.

Un pantalón estampado y un top, el conjunto más estiloso de Marta López

Marta ha recurrido a Koker, una de las firmas favoritas de las colaboradoras del universo de Mediaset (Rosa Benito, Alba Carrillo o Lydia Lozano están entre sus clientas más asiduas), y ha estrenado un pantalón palazzo con un llamativo estampado abstracto de varios colores, de cintura alta con el detalle de un lazo negro, que combinó con un crop top negro de marcado escote y asimétrico, de un lado de tirantes y de otro con una manga larga abullonada. Unas sandalias de tiras de tacón completaban el look televisivo.

Con el top y las sandalias Marta le dio al estilismo un toque muy arreglado, ideal para una fiesta o una cena. Pero el pantalón, con ese estampado tan vistoso, puede ser un perfecto comodín para crear looks de oficina o más relajados de fin de semana.

Combinado con una camisa blanca y unas sandalias cómodas de tacón cuadrado de no más de cinco centímetros (o con bailarinas si quieres seguir las tendencias de esta temporada) estarás perfecta para ir el trabajo y con una básica camiseta de algodón y unas alpargatas de esparto tendrás ese look que buscas para ir cómoda y estilosa en los días relajados de verano.

Si además le unimos que su precio es de 29,99 euros estamos seguras que te seducirá tanto como a nosotras. Todavía estás a tiempo porque está disponible en la web en talla única.