Un vestido hasta los pies de aire muy hippie es el perfecto modelo que Marta López ha elegido para su primer look de vacaciones

Ha tenido una dura temporada de trabajo como colaboradora en los distintos espacios de Mediaset, de Sálvame a Ya es mediodía pasando por el Deluxe y los debates de Supervivientes, y, aunque su estancia no duró demasiado, Marta López también fue una de las participantes de esta edición del realitie hondureño. Por todo ello la colaboradora estaba deseando que llegara el mes de agosto y marcharse unos días a las playas de Huelva, su lugar de vacaciones favorito, donde también coincide con su compañero y amigo Kiko Hernández. Marta ha comenzado los días de descanso presumiendo del intenso moreno, que este año todavía lo tiene más acentuado por el tiempo que pasó en la isla, y con el vestido más bonito y muy favorecedor. La pieza clave que no puede faltar en tu maleta para estos días de descanso al lado del mar.

El vestido largo de Marta López que nos ha conquistado

En esta ocasión Marta ha optado por la sencillez y la comodidad, con un vestido largo en un color azul tie-dye, que resalta todavía más el bronceado, de tirantes finos, con pronunciado escote en uve y deshilachado frontal a lo largo de toda la prenda. Un modelo muy hippie, de la tienda Ojú que Chic, que es una de las preferidas de Marta. Tiene un precio de 49,95 euros y es talla única que puede vestir hasta la 42-44.

Un vestido que puedes llevar a la playa con unas chanclas, a comer a un chiringuito o en una cena de verano subida a unas cuñas.

Nunca puede faltar en tu maleta de vacaciones

Todos los años la maleta de vacaciones nos plantea más de un quebradero de cabeza. Pero si hay algo que tienes que tener muy claro es que en ella nunca puede faltar un vestido largo, fluido y todoterreno. Y todavía más si tu lugar es un destino de playa. Una prenda como la que lleva Marta es, por encima de todo, la más cómoda que te puedes encontrar. Pero no solo eso, también es el diseño que te puede sacar de más de un apuro.

No necesitas nada más que un vestido largo, que no marque la figura ,y muy hippie para crear los mejores looks. Una prenda que encaja con todas las siluetas y con la que no necesitas nada más para estar perfecta.

Aunque si lo que te gusta es llenarte de collares o pulseras, también su sencillez hace que pueda encajar con todo lo que le pongas.