La americana vestido de Marta López es la mejor inversión que harás este invierno. Y es que después de una larga jornada laboral, llega el momento de aliviar estrés y salir a disfrutar como se merece. Por lo tanto, dar con un look práctico para ir a trabajar y después salir a gozar es clave. Sobre esto Marta López tiene mucho que decir al respecto y nos ha inspirado con su último outfit, tan ponible y apetecible que no podíamos dejar pasar la oportunidad de escribir sobre él.

La americana vestido de Marta López ideal para todo tipo de cuerpos

La colaboradora de Telecinco subía a sus redes sociales un estilismo en tendencia digno de ser copiado. Apostaba por un vestido americana corto, de cuadros tartán, con cinturón a tono. El diseño en cuestión es de la firma Designlab Woman y cuesta 38,95 euros. Combinaba el look con unas botas altas elásticas en color negro de la misma marca por 39,95 euros. Un conjunto super sencillo que nosotras mismas podemos poner en práctica.

El estilo British del vestido, gracias a los cuadros tartán; también conocidos como cuadros escoceses o Príncipe de Gales, dota el conjunto de un estilo sofisticado propio de un día de oficina y gracias a su corte mini y formal, también lo hace apto para la noche. Además es un estampado que nunca pasa de moda y siempre es tendencia tanto en otoño, como en invierno.

La colaboradora cuenta en ‘Sálvame’ el secreto de su espléndida figura

Desde que entró en Supervivientes el año pasado, Marta López ha perdido 24 kilos y está feliz con su nueva imagen. Salió de Honduras con 14 kilos menos y debido al plan alimenticio que sigue desde entonces ha conseguido deshacerse de otros diez. ¿Cuál es su secreto? Ella misma reveló en ‘Sálvame’ que sigue una dieta baja en carbohidratos.

En 2020 se sometió a una abdominoplastia

Aunque su gran cambio se ha hecho más evidente tras su paso por Supervivientes, antes ya había comenzado un drástico plan de alimentación para mejorar su aspecto físico. Ella misma comentó que su pérdida de peso se debía a un cambio de hábitos. “Yo he adelgazado comiendo menos. Antes comía como siete personas; yo me metía a las tres de la mañana en la cama y me comía un donut y después un paquete de aceitunas. Por eso, empecé a comer menos y casi todo el verano estuve comiendo solo una vez al día. Así es como lo he conseguido”, reveló en sus redes sociales.

Sin embargo, en ocasiones tal y como le ha ocurrido a la televisiva, bajar de peso puede traer consigo problemas de flacidez. Por eso, y con el objetivo de deshacerse de las pieles sobrantes del vientre, Marta se sometió a una abdominoplastia con la que consiguió reafirmar su figura. Fue concretamente el 5 de noviembre del año 2020. “Tengo la piel de la tripa súper flácida”, confesó. Además, y aprovechando su entrada en quirófano, se hizo un recambio de prótesis disminuyendo su tamaño y ajustándolo a su nueva silueta. No hay nada más que ver su cambio para darse cuenta de que está radiante y luce como nadie todo tipo de prendas y conjuntos.