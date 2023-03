El mundo de la moda no para de avanzar y cada temporada se reinventa con nuevas prendas que no dejan indiferente a nadie. Ya pasó en su momento con los ugly shoes o el patchwork, entre otros... Unas prendas que al principio no convencían a prácticamente nadie, pero que las expertas en moda se aseguraron de convertir en tendencia absoluta. Esta vez ha pasado con unos pantalones que le hemos visto a Marta López Álamo y que están dando mucho de que hablar por su 'efecto'... ¿Quieres descubrirlo? Te lo enseñamos aquí.

Actualmente, con plataformas como Instagram o Tik Tok es más fácil que nunca que ciertas prendas se viralicen. Ha pasado ya, por ejemplo, con los bolsos de Jacquemus o las zapatillas Adidas 'Samba', que de no ser por las redes sociales y las influencers igual no habríamos visto tanto. Pero la última prenda viral que hemos descubierto te aseguramos que tiene mucha más chicha que estas...

Los vaqueros tanga de Marta López Álamo

No podemos negar que Marta López Álamo se ha convertido en toda una experta fashion. Su trabajo como modelo le permite estar al día de las nuevas tendencias en pasarelas y esta vez se ha adelantado a muchas otras influencers con una nueva moda que, como mínimo, te va a sorprender.

Se trata de unos pantalones con efecto 'tanga' que, como puedes ver, no son aptos para todos los gustos y es que solo a primera vista, o los amas o los odias. Son unos vaqueros 'skinny fit' en color azul clarito con detalles en espiral por las piernas en un tono más oscuro. La clave, de su viralización está en la zona del trasero, donde lleva unos pespuntes simulando la silueta de un tanga. Son de la marca Mugler y cuestan nada más y nada menos que 450 euros. Aunque si sigue así seguro que pronto veremos alguna versión en otras firmas low cost.

Si quieres descubrirlos más a fondo, no olvides seguir bajando hasta nuestra galería. Ahí te mostramos todos los detalles. La verdad es que no son aptos para todos los estilos, pero nos parece que sientan genial, ya que además del efecto tanga, llevan unos pespuntes alrededor de los glúteos que crean un efecto 'push up' que favorece mucho. ¿A ti qué te parecen?