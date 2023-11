Marta López Álamo crea un look 'total camel' que nunca pasa de moda con la falda larga más elegante

En el vasto universo de colores que componen el armario perfecto, el camel destaca como un tono atemporal, comparable en versatilidad al negro, blanco y gris. Marta López Álamo, siempre alerta a las tendencias de moda, ha demostrado una vez más que sabe fusionar lo clásico con las tendencias más punteras de la temporada. Hoy, la influencer ha creado un look monocromático usando como base el color camel y ha conseguido un look de paseo perfecto que queremos analizar. ¡No te pierdas un detalle de su estilismo!

La modelo ha salido a dar un paseo por Madrid y se ha dejado caer por las inmediaciones de la Galería Canalejas, un centro comercial de firmas de lujo situado en la plaza homónima, en el barrio de las Cortes. Marta ha estrenado un "total camel look" que no ha dejado a nadie indiferente. El punto focal de este estilismo es una falda larga de la afamada firma Revolve, específicamente el modelo 'Falda Luana'. Esta pieza, confeccionada en piel de cordero, ofrece una elegancia innegable y no puede estar más a la moda. La falda, de tiro alto y largo hasta los tobillos, regala unos centímetros extra a las ya larguísimas piernas de la modelo, añadiendo una dimensión de sofisticación a su conjunto. Esta falda está disponible en la página web de la firma a un precio de 560 euros.

El estilismo monocromático de Marta López Álamo: un clásico

Para complementar la falda, Marta optó por un crop top ajustado en tono camel, que mostraba parte de su vientre y que, aunque no muy compatible con la temporada de frío, no puede estar más en boga. Sin embargo, el punto clave del estilismo vino de la mano de un abrigo largo con solapas XXL en el mismo tono, una elección que subraya su conocimiento de las piezas clásicas que perduran en el tiempo.

El dominio de Marta para fusionar prendas y accesorios no nos sorprende, pues está más que familiarizada con la industria de la moda. Firmas de renombre como Loewe, Louis Vuitton o Max Mara han vaticinado un notable resurgimiento del color camel en sus colecciones de invierno de esta temporada. Esta tonalidad, clásica y atemporal, ha sido reinterpretada magistralmente por diseñadores de prestigio, quienes le han concedido al camel un protagonismo renovado y fresco.

Los exclusivos accesorios que han completado el look camel de la influencer

El juego de accesorios no se quedó atrás. La sustitución del cinturón original que venía con la falda por uno dorado con hebilla XXL de estilo barroco, irremediablemente de Versace, fue un acierto absoluto. Además, la elección de un bolso mini Kelly de Hermès añadió ese toque de lujo discreto, pero innegable. La incorporación de unas botas blancas puntiagudas proporcionó un elemento inesperado y contemporáneo, rompiendo con la monocromía del "total camel look".

En definitiva, el look de Marta López Álamo se erige como un homenaje al eterno encanto del color camel y su capacidad para trascender las temporadas. Su audacia para experimentar con accesorios y detalles, como el cinturón dorado y las botas blancas, demuestra que la moda es un juego creativo que ella domina a la perfección.