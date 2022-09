Ayer por la noche la revista ‘Yo Dona‘ organizó una fiesta por todo lo alto con motivo del comienzo de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid (MBFWM), que tendrá lugar en el pabellón Ifema desde el 14 al 18 de septiembre. Este evento está considerado como la semana de la moda más importante de nuestro país. Y es que los diseñadores más conocidos nos mostraran las nuevas tendencias para la temporada 2022/2023 en la que será ya su 76º edición.

Por supuesto, aunque ayer era miércoles, eso no impidió que multitud de rostros conocidos como Cristina Cifuentes, Fabiola Martínez, Marisa Jara, Mar Torres, Antonia Dell’Atte o Ivonne Reyes se diesen cita para brindar por el prometedor presente y futuro de la moda española. Además, como era de esperar, los looks se convirtieron en los auténticos protagonistas de la velada. Hubo de todo: desde estilismos sencillos pero de éxito asegurado, hasta modelitos a todo color que no pasaban en absoluto desapercibidos.

Mariló Montero, la invitada más espectacular de la fiesta

Como decimos, en la fiesta pudimos ver looks para todos los gustos. Pero si hubo una invitada que, sin lugar a dudas, consiguió acaparar todas las miradas nada más llegar al evento por su derroche de elegancia y estilo, esa fue Mariló Montero.

La presentadora, para una cita tan especial, apostó por un traje de chaqueta de color negro con maxi lazo frontal de Pertegaz. Un dos piezas que completó con sandalias de tiras a tono, y que no le podía sentar mejor. ¿Como broche final? Joyas de Crusset, la firma que acaba de lanzar su hija, la modelo Rocío Crusset.

Otra de las presentes que merece mención especial es Nuria Fergó, que inesperadamente nos conquistó con un vestido rojo de Tot-Hom que contaba con unas originales plumas en el bajo. ¿Quieres ver todos los looks de las invitadas ya? ¡Sigue bajando!