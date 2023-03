Si hay una tendencia que está triunfando entre las más jóvenes y que no es apta para todos los gustos es la de enseñar la parte inferior de la espalda, casi, casi llegando a los glúteos. Este corte, llamado "deep back" lo hemos visto mucho en vestidos de gala para alfombras rojas, en los looks de invitada más atrevidos y por supuesto lo llevarán los vestidos de crochet más veraniegos. La abeja reina de las "Pombashian" ha estado esta última semana disfrutando de su embarazo y de unos días de vacaciones con su pareja y sus niños. María Pombo se ha dejado ver con un vestido de crochet con espalda super escotada que nos ha dejado boquiabiertas. Te contamos todos los detalles de su look a continuación y te traemos una selección de algunos vestidos de crochet que están arrasando de nuevo.

El verano pasado las prendas de crochet tomaron el control de la moda estival. Bikinis, faldas, vestidos, bolsos y sombreros de este punto ancho de estilo vintage aparecían por doquier. Y, por lo que parece, va a seguir dando guerra este año, aunque con nuevos cortes y diseños. El vestido que ha llevado la influencer tenía dos tirantes finos y un escote cuadrado y era ceñido en el talle, aunque se adaptaba a la perfección a su tripita de embarazada. La prenda tenía un corte largo, más o menos hasta los tobillos, y estaba confeccionado en hilo amarillo que creaba un gradiente que acababa en un naranja vitamina súper enérgico e ideal para lucir en los meses de sol y playa.

¿Cómo podemos combinar el vestido de crochet de María Pombo?

Si tenéis alguna duda de cómo combinar el vestido que ha lucido hoy la mujer de Pablo Castellano, os damos alternativas para crear distintos estilos. Por un lado, esta prenda solo la podremos usar en un estilismo casual, por lo que el calzado puede ser plano, unas sandalias acolchadas, unas zapatillas con suela gruesa o unas botas cowboy. Aunque siempre podemos incluir unos mules de colores o un zueco con algo de tacón para darle un toque de elegancia a nuestro look. Si quieres elevar un poco el vestido, también tenemos la opción de incluir una chocker dorada o de resina para decorar nuestro pecho.

