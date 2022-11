No hay dos sin tres. Ni tres sin cuatro. Y así. Es época de celebrar, de salir,, de disfrutar y de fiestas. Y eso nuestras famosas lo saben. Todavía no nos hemos recuperado de la anterior fiesta repleta de glamour y elegancia y ya tenemos que analizar nuevos looks. Modelos, actrices, artistas… todas ellas se han dado cita en los cines Callao de Madrid y han desfilado sobre la alfombra roja dispuesta en el emblemático teatro de la capital. Desafiando a las temperaturas frescas, que ya empiezan a llegar, han lucido diseños de infarto. Tamara Falcó, Mar Flores, Rosanna Zanetti o Virginia Troconis, entre otras, no han faltado a esta cita repleta de glamour.

El rojo de Mar Flores o el negro de la mayoría de las asistentes: los colores de la fiesta

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la mayoría de los looks nos inspiran para las fiestas que vienen. Coincidencia o no, hemos visto mucho terciopelo y lentejuela, dos de los tejidos que más frecuentan en las tiendas con la llegada de estas fechas. Además, el negro se ha convertido en el color por excelencia de las famosas que han apostado por un básico infalible. El negro es un color elegante, sobrio y perfecto para triunfar sin grandes quebraderos de cabeza. A pesar que el que más ha denominado sobre la red carpet ha sido el negro, también hemos visto tonos como el champán, que ha lucido Anna Ferrer, o el rojo, que ha sido la elección de Mar Flores.

Sin más preámbulos, a continuación os mostramos nuestros looks favoritos de la última gran fiesta en la capital de Madrid que ha reunido a la flor y la nata del mundo de la moda. Además, que sirva de inspiración para tus looks. ¿Cuál es tu favorita? ¡Te los enseñamos todos!