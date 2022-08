Mar Flores nos demuestra el poder de un vestido de estilo lencero, en color naranja intenso, con escote asimétrico y un hombro al descubierto que se recoge en una lazada. Una propuesta para las mujeres más atrevidas del diseñador español, Roberto Diz.

La modelo consigue triunfar allá donde va por sus estilismos elegantes y con un toque siempre moderno y actual. Esta semana, ha hecho las delicias de las prescriptoras fashion con un modelito súper bonito, y sedoso, que le quedaba que ni hecho a medida y resaltaba el bronceado que ha ido cogiendo a lo largo del verano.

Este vestido de largo midi está elaborado en satén, lo que lo hace perfecto para las altas temperaturas que azotan el país. Además, acompañado de una americana, daría un toque más conservador y clásico, que lo hace apropiado también para el entretiempo.

Mar Flores firma su estilismo más sexy con un vestido lencero en color vitamina

La empresaria sabe el poder visual que tiene un look colorido. En este caso, ella apuesta al 100% por el color naranja, con un llamativo ‘slip dress‘ con el que no pasa desapercibida. ¿Qué mejor diseño para un look de invitada? Con corte entallado en la cintura, donde tiene un fruncido muy de moda esta temporada, y falda acaba en volante, esta pieza queda ideal para esas ocasiones en las que tienes que ir vestida con clase pero sin grandes estridencias.

Y para completar el conjunto, unas sandalias con poco tacón con detalles ‘joya’, en color nude; que son cómodas pero sin renunciar a ese halo de sofisticación que siempre le acompaña y, como guinda, un brazalete y unos pendientes en oro. Las claves perfectas par aun estilismo viral.

La mala noticia es que el suyo no está a la venta, pero hemos fichado otros vestidos de cóctel muy parecidos que te puede servir de inspiración. ¡Sigue bajando!