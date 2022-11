Poco o nada tienen en común Mar Flores, Gloria Camila o Mónica Naranjo, al menos aparentemente. Pero nosotros hemos descubierto que las tres comparten el amor por una firma de joyería Made in Spain, de la que tú también estamos seguras te vas a enamorar. En una temporada en la que no dejamos de ver a nuestras celebrities de fiesta en fiesta no hacemos otra cosa que fichar cada uno de sus looks, que nos pueden servir de inspiración para nuestros compromisos, pero también le echamos el ojo a todos los complementos. Por eso en esta ocasión hemos puesto el foco en sus pendientes.

Si hablamos de fiesta siempre pensamos en joyas llamativas, XXL y hasta con un punto barroco. La exageración siempre es un plus en estas ocasiones. Pero hay pendientes más discretos, que también son la opción ideal para ponerlos con un traje largo y pisar una alfombra roja o para ir a trabajar. Mar Flores y Gloria Camila nos lo acaban de demostrar, eligiendo el mismo modelo para momentos muy dispares. Si la hija de Ortega Cano los eligió hace unos días para acudir a un evento de influencers, la modelo y diseñadora lo hizo para acudir a su trabajo en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, en Antena 3.

Los pendientes que comparten Mar Flores, Gloria Camila y Mónica Naranjo

El diseño que han elegido las tres es un modelo de botón con dos círculos colgantes irregulares de distinto tamaño y cierre de tornillo tradicional, de Vidda, una marca de joyas sostenible hecha a mano en España con diseños bañados en oro y plata para todo tipo de mujeres. En el caso de Mar Flores y Mónica Naranjo han optado por la opción bañados en oro de 24 kilates (pendientes Calla 88 euros), mientras que Gloria Camila ha preferido los bañados en plata de ley (pendientes Pimax 54 euros).

Vidda es la historia de la mirada única e inquieta de dos hermanas con una sensibilidad muy especial y grandes dotes artísticas. De sus muchos viajes y experiencias alrededor del mundo sacaron la inspiración para poder concebir esta marca.

«Todo empieza con una maleta llena de felicidad y un sinfín de ideas. Una intensa hoja de ruta escrita con el aire fresco de otros continentes, países y culturas. Millas de inspiración que dieron sus frutos en los primeros bocetos», aseguran desde la firma.

Las piezas están elaboradas una a una siguiendo un riguroso proceso artesanal y materiales totalmente respetuosos con el medio ambiente. Son diseños elegantes, frescos y sofisticados y con un toque especial para atraer todas las mujeres.