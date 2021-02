Con lookazos de fiesta o para el día a día, Mar Flores siempre nos sorprende y encanta. Su último traje es de lo mejorcito que podemos ver

Si en los años 90 triunfó como modelo, ahora su faceta profesional está centrada en el mundo del diseño al frente de su firma Mar Flores Madrid. Comenzó con complementos y después también se atrevió con la ropa, hasta lanzar hace unos meses una colección cápsula comfy que ideó durante los meses de confinamiento. Por eso no nos extraña que cada uno de los looks que le vemos a Mar Flores sea mejor que el anterior. Y da igual que sea pisando una alfombra roja (cuando existían) que la veamos de compras, en una reunión de trabajo o en algunos de los paradisíacos lugares que disfruta durante sus vacaciones. Siempre va perfecta ¿El último ejemplo? Un maravilloso traje y unos complementos con los que ha conseguido el mejor look que podemos soñar.

¿Con un traje de tweed se puede conseguir un look relajado? La respuesta es un rotundo sí y Mar nos lo confirma. Para empezar ha elegido uno de los trajes más bonitos que hemos visto en los últimos tiempos: un dos piezas de tweed en blanco y negro, con blazer de un solo botón con cuello esmoquin y bolsillos con tapetas de piel, de la firma Bleïs Madrid. Una de las marcas preferidas de las influencers que tiene a Blanca Rodríguez como directora creativa.

Pero, además, fue su forma de combinarlo lo que ha terminado por conquistarnos definitivamente. Un sencillo jersey cisne en gris, unas Converse en negro y el icónico bolso bandolera Serpenti Forever de Bvlgari, en verde esmeralda, hicieron el outfit absolutamente irresistible.

Cómo hacer menos serio el traje de tweed

El tweed es un tejido recurrente todas las temporadas, y también esta primavera lo vamos a seguir viendo (mucho) en todo tipo de prendas. Pero si crees que un traje resulta demasiado severo o clásico, nada mejor que calzarte unas sneakers, sean del tipo que sean, y cambiar la camisa por un sencillo jersey, como ha hecho la propia Mar Flores. El resultado, además de muy juvenil, es puro estilo (y del mejor).