Es, sin duda, una de las mujeres más elegantes de nuestro país. A sus 52 años, Mar Flores sabe aunar mejor que nadie funcionalidad y elegancia con un vestidor que inspira a cualquier edad. Analizamos su inconfundible estilo, algunos de sus mejores looks y te damos sus principales claves para vestir bien a partir de los 50.

La empresaria apuesta por propuesta sencillas, cómodas e impecables. Los pantalones son un ‘must’ en su vestidor y sabe cómo crear ‘outfits’ potentes, algo que a veces consigue solo cambiando el calzado. Adora los trajes con diversos tejidos, en mil y un versiones. Modelos bien distintos con los que la vemos en su versión ‘working girl’ dando una auténtica lección de estilo. Sobra decir que su envidiable físico le permite ponerse casi todas las prendas, también que todo le sienta fenomenal.

El estilo depurado de Mar Flores

Aunque está muy pendiente de las últimas tendencias, no se atreve en exceso con las propuestas más arriesgadas ni rompedoras. Esas no llevan el nombre de Mar Flores. Sin embargo, se decanta por una paleta de colores neutra con la que consigue looks elegantes, atemporales y muy favorecedores. Además, no acostumbra a elegir estampados. Estos los reserva para las ocasiones más especiales, al igual que suele hacer con los vestidos. Le sientan muy bien, pero parece sentirse más cómoda para el día a día con un simple pantalón.

El suéter en su versión más sencilla es uno de los básicos que no falta en su armario. Un infalible que lo combina a la perfección. Tanto con vaqueros, trajes o faldas, sabe sacarle el máximo partido. Esta última prenda en su versión plisada y corte ‘midi’ es un conjunto muy fácil de copiar que rejuvenece por completo. Más si estamos hablando de mujeres a partir de los 50 años.

Su apuesta por las zapatillas

Sabe mejor que nadie combinar unas zapatillas con distintos ‘outfits’. Un calzado todoterreno que no solo es apto para jornadas maratonianas también aporta un aire muy fresco a todos sus looks. Y es que nos encanta cuando coge un sencillo traje sastre en color negro que conjunta con una camisa básica y destierra de su atuendo un mocasín o un zapato de tacón. Por contra, opta por unas zapatillas blancas que le dan ese toque tan necesario para elevar un look a su máximo nivel.

También parece haberse convertido en la mejor abanderada del estilo ‘comfy’. Nunca antes estar vestida para andar por casa había contado con un componente tan chic como en el caso de Mar Flores. Sus conjuntos de punto en colores claros son ideales. Perfectos para una cómoda jornada de recados, para recibir esas visitas informales en nuestro hogar o simplemente descasar plácidamente después del trabajo tumbada en el sofá.