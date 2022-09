A menudo, conseguir un equilibro entre lo moderno y lo elegante no es tarea fácil. En moda todavía más. Sin embargo, esta vez es diferente. El estilo de Mar Flores ha llegado para cambiar las reglas del juego y demostrar que la armonía perfecta no solo es posible, sino que también es el recurso fashion que reinará el próximo otoño. Decimos esto porque la modelo ha encontrado un bolso, de estética futurista y vanguardista, que está llamado a convertirse en viral gracias a su infalible mix de refinada calidad y su plus de modernidad.

Cuando lo veas observarás que tiene cierto toque de rebeldía que lo hace atrevido, pero que es el complemento esencial tanto para los estilismos más casual como para los más elegantes. Es una auténtica joya, realizado con una manufactura impecable, con un diseño a la última, innovador y juvenil que no pasa desapercibido. ¡Eso seguro!

Si te gusta el estilo futurista, el nuevo bolso de Mar Flores es la apuesta ideal

Si tenemos que nombrar a alguna famosa como máxima portadora de tendencias, sin duda esa es Mar Flores , que ha llevado un vestido con aberturas en los laterales; que están invadiendo tanto las pasarelas como las calles, sumando a un bolso futurista que apunta a ser la estrella de momento.

Aunque el look nos encanta, hoy queremos hablar del bolso. Si tenemos que definirlo en dos palabras, diríamos que se trata de una pieza con ‘doble personalidad’. Por un lado tiene el tamaño justo para meter dentro todo lo necesario, y por otro su carácter vanguardista te hará destacar sí o sí. Es un modelo con curvas, que simula las alas de la esfinge. Esto en la mitología griega es una criatura que se representaba con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave y, era símbolo de fuerza y poder.

Además, es atemporal y tiene el propósito de acompañarte en cualquier época del año. Es de la firma española Mia & Verssel y aunque su precio es elevado; 460 euros, sabemos que es una inversión con acierto seguro.