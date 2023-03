Aún quedan diez días para que la primavera dé comienzo. Hasta entonces y si nos atenemos al refranero español "cuando marzo mayea, mayo marcea", podremos seguir luciendo tonos apagados y otoñales. Mar Flores hoy se ha encontrado con un precioso día en la capital mientras daba un paseo y nos ha mostrado un vestido marrón chocolate que nos ha enamorado. El problema es que se ha agotado ya, como todo lo que compra y aconseja la modelo. Pero no os preocupéis porque os traemos una selección de vestidos en este tono con cortes súper tendencia que os encantarán igualmente. No te pierdas un detalle de su look a continuación. ¡Acompáñanos!

En esta ocasión, la modelo se ha hecho con un vestido de Guess by Marciano con un diseño precioso. Por un lado, la prenda lucía un escote redondo y pronunciado, una manga larga ajustada y una falda mini ajustada. El vestido realzaba su busto y gracias a unas pequeñas bandas verticales creaba un efecto cintura de avispa muy favorecedor. En cuanto al color, el marrón chocolate ha sido durante todo el otoño uno de los must have de cualquier armario, pero sabemos que aún tiene recorrido y que las amantes de la moda agradecerán que se alargue un poquito el frío para seguir luciendo este tono tan chic. Aún así, este color nos da un montón de posibilidades a la hora de combinarlo: rosa fucsia, verde, naranja, cualquier color llamativo es bueno para añadir a este tono un complemento mini.

Combina tu vestido marrón chocolate con unas botas de caña alta y tacón moderado

La influencer ha completado su estilismo con unas botas over the knee con punta angulosa confeccionadas en cuero negro. Si todavía no tenéis unas, podéis sustituirlas por unos salones de punta, pues a las botas altas tienen los días contados en esta temporada. Dale un poco de luz a este look con una gargantilla o unos pendientes dorados y un bolso con hebilla a juego y lo tendrás hecho.

Desliza para ver los vestidos marrones en tono chocolate que te hemos seleccionado para que puedas recrear (o mejorar) el outfit de Mar Flores y elige tu favorito. Hay uno por cada tendencia puntera de las últimas colecciones de moda.