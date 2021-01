Irene Rosales nos enamoró tanto con su vestido de estampado animal que quisimos buscar en Mango diferentes opciones para poder imitarlo. ¡Y encontramos siete!

Ayer Irene Rosales celebraba el cumpleaños de su hija Carlota con una fiesta de temática Disney, ya que todo apunta a que la pequeña de la casa adora el clásico de Blancanieves y los siete enanitos; pero antes nos dejaba a todos con la boca abierta gracias a un maravilloso vestido de animal print. La colaboradora de Viva la vida compartió, a través de su cuenta de Instagram, una bonita instantánea en la que ella posaba orgullosa (y muy sexy) con un look cuyo protagonista era un vestido entallado estampado con un llamativo y acertado patrón de serpiente. Una elección que nos dejó con la boca abierta a más de uno. Y es que, aunque es por todos sabido que la joven sevillana adora las prendas de estampado animal, no la habíamos visto nunca antes lucir los colores de este tipo de reptil.

Es muy común en ella ver piezas con los dibujos del leopardo, pero no tanto con el estampado de una serpiente pitón. Y es precisamente por ello por lo que nos ha enamorado más que de costumbre. El diseño que eligió la mujer de Kiko Rivera presenta un ligero fruncido en la falda, que mini, acaba en un bonito y discreto volante. Con manga abullonada, cuello perkins y un elegante escote cut out, la pieza es toda una maravilla que ella sabe defender como nadie. Nos ha gustado tanto su elección que no hemos evitar navegar por todas las webs habidas y por haber intentando encontrarla. Una tarea que no ha dado sus frutos pero que nos ha descubierto algo, si cabe, mucho mejor. Y es que resulta que Mango cuenta con una amplia colección de vestidos con estampado de serpiente. ¡Y todos ellos estás rebajadísimos!

7 vestidos rebajados de Mango para que imites este look de Irene Rosales

A pesar de que ninguno es idéntico al que lleva la exconcursante de Gran Hermano Dúo, la firma española cuenta con varios modelos que resultan especialmente similares al que ella lleva. Con precios que oscilan entre los 12,99 euros y los 29,99 €, son tales chollos que no sabemos aún muy bien cuál elegir para nosotras. ¡Nos gustan absolutamente todos! Haznos caso, si, como Irene Rosales, lo que buscas es sacar tu salo más salvaje a reducir a través de tu look, no dudes ni un segundo y hazte con uno de estos siete vestidos de Mango. ¡Serás la reina de la selva!