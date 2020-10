Virginia Troconis ha querido acabar con los días grises y dar un toque de color al fin de semana a través de su look. Todo un acierto que no puede gustarnos más.

El viento, la lluvia y la bajada de temperaturas han protagonizado los primeros días de octubre. La llegada de la nueva estación ya empieza a notarse y el clima otoñal ha invadido este fin de semana muchas de las principales ciudades de España. Como todos nosotros, Virginia Troconis ha sufrido este cambio en el tiempo y, para hacerlo más llevadero, ha querido elegir un modelito lleno de color. Se trata de un look de lo más acertado que, usando las tonalidades propias de la temporada, consigue destacar de la mejor forma. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la venezolana dejó claras sus intenciones: «Al cielo gris vamos a darle un poco de color naranja en un sábado fresquito de otoño». Y lo consiguió, ya que el conjunto no podía cumplir más su función.

El toque de color de Virginia Troconis para dar la bienvenida al otoño

La esposa de Manuel Díaz, ‘El Cordobés’ eligió prendas de tonos otoñales como el marrón, el beige o el crema; pero quiso dar un toque de color vibrante a través de una falda midi naranja de punto. Una pieza que, aunque es la clara protagonista del look, no es la única que nos ha conseguido enamorar. Combinando con la falda, Troconis ha elegido un jersey también de punto en color crudo que, al igual que la falda, es de la firma italiana Jijil. A modo de complementos, la joven de 40 años ha optado por unas cómodas zapatillas deportivas blancas con anchos cordones de Gadea y un bonito bolso tipo tote de piel marrón firmado por la venezolana Yliana Yepez. Accesorios y prendas consiguen crear un look muy actual que llena de alegría estos días tan grises.

Sabemos de donde son absolutamente todas las prendas y complementos que conforman el look. Sin embargo, nos ha sido imposible encontrar la principal de ellas: la falda midi naranja. Por más que lo hemos intentado, no hemos logrado hacernos con ella pero Virigina Troconis, a través de su cuenta de Instagram, jura y perjura que es de Jijil, la misma marca que firma el jersey. ¿Será que la colorida prenda ya está más que agotada? ¿Se trata de un avance de temporada al que ella solo ha tenido acceso? Sea como sea, la falda se encuentra en paradero desconocido y ella es, por ahora, la única famosa a la que hemos visto presumir de ella. ¡Y no nos puede dar más rabia porque nosotras también la queremos!