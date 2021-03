No hay más que entrar en la cuenta de Instagram de la colaboradora de ‘Sálvame’ para darse cuenta de cuál es su tipo de vestido favorito.

Alegre, original, divertida, llamativa y elegante son algunos de los adjetivos que podríamos usar para describir a Lydia Lozano; pero también para hablar de su forma de vestir. Y es que la colaboradora más risueña (y llorona) de todo Sálvame busca en todo momento reflejar su personalidad a través de su estilismo y, en la gran mayoría de casos, lo consigue. La periodista, siempre fiel a su esencia, suele acudir a su cita con el corazón con prendas de lo más variopinto y también de lo más colorido). Sin embargo, lo cierto es que hay un look concreto que destaca sobre el resto; un tipo de vestido que, por algún motivo o por otro, ella sienta que le representa más que la gran mayoría de prendas.. Y ese es, sin lugar a dudas, el vestido mini estampado.

La canaria aprovecha cada ocasión, ya sea en el diario o en Deluxe para enfundarse en este tipo de vestido y triunfar de la mejor forma. Ella tiene claro que, si algo funciona, no hay ningún motivo para abandonarlo; y no hay más que echar un ojo a la cuenta de Instagram del Club de Fans oficial de Lydia Lozano (ella no tiene perfil personal en la red social) para darse cuenta. La colaboradora de televisión apuesta prácticamente cada día por un vestido mini estampado y, aunque los combina de formas completamente distintas, el resultado siempre es de lo más favorecedor.

Mini y estampado, así es el tipo de vestido favorito de Lydia Lozano

Siempre llenos de color y con estampados de lo más diverso; los minivestidos que elige Lydia Lozano para acudir cada tarde a su puesto de trabajo siempre son ideales. Los tiene de flores, de cuadros, de estampado tropical y hasta de animal print y todos se caracterizan por ser muy cortitos, ligeramente holgados y comodísimos. Ella los suele llevar con medias y, dependiendo de la época del año, los acompaña de botas altas, de stilettos o de sandiales de tacón; pero siempre con un toque original y muy divertido.

Sus marcas favoritas son, sin duda, Koker, firma de la que también viste a menudo sus compañeras de cadena Marta López o Isabel Rábago; y Sabay, una tienda que diseña sus propios estampados y que ha enamorado ya a muchas famosas. Sin duda, ambas marcas reflejan a la perfección la personalidad de Lydia Lozano y no nos extraña que ella las luzca tan orgullosa. ¡Le sientan de maravilla!