A veces, tenemos partes del cuerpo que no queremos mostrar. No se trata de vivir con complejos, sino de echar mano de la moda y utilizar prendas que nos hagan sentir más a gusto con lo que llevamos puesto. Aunque los vestidos ceñidos sientan de maravilla, no siempre nos quedan bien, por eso siempre está bien tener en el armario algún vestido que no nos marque la barriguita y sea más oversize. Es el caso del diseño del que vamos hablarte hoy, que se lo hemos visto a Lourdes Montes y nos parece ideal y queda escandalosamente bien.

Es un vestido muy romántico, sencillo, de largo midi y de manga larga pero ligeramente abombada. Tiene el cuerpo fruncido y elástico, pero la parte de la falda es suelta y muy cómoda y por eso disimula esa tripita en el caso de que la tengas. Aunque no es apto para todos los bolsillos, es precioso y se puede llevar tanto de día como de noche. Tiene un precio de 247 euros y es de la firma ‘Magnolya‘, una marca española, encabezada por María y Aitana, que utilizan materiales naturales para elaborar sus prendas.

Coincidiendo con uno de los estampados más virales de todos los tiempos, este otoño las flores cogen el protagonismo. Sobre todo en vestidos románticos de estilo imperio (corte debajo del pecho de manera que se ajusta y se ciñe al busto), de largo midi y mangas abullonadas son la mejor apuesta para ser la mujer romántica perfecta.

Su corte bajo el pecho y su caída hasta el final nos sirve para disimular barriga. Esto es así porque la atención se desvía hacia el busto. Además, cuenta con el encanto de los vestidos con un poquito de vuelo. ¿Un plus? La zona fruncida, justo en el abdomen disimulará, tus complejos.

En la página web de la firma podemos encontrar la pieza en varias tallas (desde la 34, hasta la 42) y te lo envían a casa de forma gratuita en unos 5 días.