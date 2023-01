En plena ola de frío y con los termómetros bajo cero en casi toda España, abrir el armario por las mañanas y decidir qué nos ponemos no es la tarea más divertida. Parece que en estos momentos nos olvidamos de buscar nuestra mejor versión y nos conformamos con ponernos una capa sobre otra para salir del paso, casi siempre con colores oscuros y neutros. Pero desde ya te decimos que esa no es la solución. No tienes más que mirar el último look de Lourdes Montes para comprobar que en estos días, más que nunca, es cuando tienes que poner a tus estilismos un toque de color y buen rollo.

La diseñadora sevillana ha hecho frente al frío de la mejor forma: bien abrigadita, pero con mucho estilo y poniendo mucha luz a su outfit. No es la única que en estos días ha decidido salir a la calle con un plus de color. Lo hemos visto en el abrigo vitaminado de Ana María Aldón y en el modelo naranja de H&M que ha conquistado a todo el mundo. Aunque Lourdes ha optado por una opción menos llamativa, con el clásico abrigo en azul bebé más elegante.

El look casual de Lourdes Montes con el abrigo más bonito y favorecedor

Para las tareas del día a día que te mantienen de un lado para otro no hay mejor fórmula que elegir un look cómodo formado por básicos. El de la mujer de Francisco Rivera es el mejor ejemplo con unos vaqueros pitillos y unas zapatillas de colores, que mujeres tan estilosas como Ana Boyer no se quitan últimamente, además de un pañuelo multicolor al cuello y su abrigo para combatir el frío. El de ella es de solapa, doble botonadura, por debajo de la rodilla y en un tono azul bebé que lo hace especial. Fíchalo ya porque es un fondo de armario.

El azul bebé es uno de los tonos que más llevamos durante la temporada primavera-verano y que en los fríos y tristes días de invierno nos elevan cualquier look.

Aquí te dejamos unos modelos de abrigo inspirados en el de Lourdes, y de rebajas, que son una compra ideal para esta y muchas más temporadas.