Los bolsos son el complemento indispensable de cualquier look. Son capaces de aportar ese toque de estilo y personalidad que necesitamos, sobre todo cuando nuestro outfit es más básico. Todas tenemos que tener varios en nuestro armario, de diferentes tamaños, que te sirvan para cualquier ocasión que se precie: uno de mano para eventos, cenas y salidas nocturnas, uno mediano para el día a día, un shopper para ir a la ofi... Esta temporada, sin duda, los que están arrasando son los de tamaño XXL. ¿Quieres hacerte con uno? Atenta, aquí te enseñamos siete que seguro que te van a encantar.

Tras unas temporadas de reinado absoluto de los bolsos XXS, ahora regresan los de tamaño maxi. Los mega bolsos son súper cómodos, les cabe todo lo que necesitas al salir de casa y, además, son muy prácticos y versátiles. Los puedes usar incluso como bolsa de viaje para ir en el tren o el avión y meter ahí tus imprescindibles como el neceser de belleza, las gafas de sol, el monedero, el móvil, las llaves, una agenda, un snack... ¡Hay espacio para todo!

Los bolsos XXL triunfan esta temporada

Los bolsos maxi han vuelto más fuertes que nunca. Estas últimas temporadas no parábamos de ver bolsitos en versión mini (y súper mini) a los que difícilmente les cabía el móvil y las tarjetas de crédito. Pero eso ya es agua pasada. Ahora lo que triunfa es la versión XXL de este complemento imprescindible para nuestro día a día. Nuestras celebrities lo saben y no paramos de verlas con ellos. Una de ellas es Angelina Jolie, que ha añadido a su armario un maxi bolso acolchado de Yves Saint Laurent que no nos puede gustar más y está arrasando entre las influencers.

Eso sí, este maxi bolso cuesta la friolera de 3,900 euros, por lo que no es apto para muchos bolsillos. Por eso, en nuestra galería hemos preparado una selección de bolsos extra grandes para que tú también puedas hacerte con esta nueva tendencia sin dejarte un ojo de la cara...

Sigue bajando para no perderte los siete mega bolsos tan estilosos que hemos seleccionado. Hay para todos los gustos (y colores). Encuentra el que más se adapte a ti y no le pierdas la pista... ¡Seguro que va a arrasar!