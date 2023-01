Durante el año pasado empezamos a ver despuntar los outfits forrados de arriba a abajo de tejido vaquero. Aunque muchas prescriptoras de moda sienten escalofríos solo de pensar en este tipo de looks, lo cierto es que con el 'boom' del reciclaje en la moda, el tejido vaquero está ganando mucha fuerza. Eso sí, con total denim looks no queremos medias tintas, si apostamos por el tejido vaquero, queremos verlo hasta en las pestañas. Puedes jugar a incluir algún accesorio statement que destaque sobre esta tela tan manida, un bolso, unas botas, o un top, pero con cabeza. Marta López Gil ha querido vivir la experiencia completa de sentirse forrada de denim, pero ¿acertó con su estilismo? Te contamos todos los detalles a continuación.

La ex gran hermana está en contacto con muchos estilistas en platós de televisión, se interesa mucho por la moda y le encanta llenar su vestidor de nuevas prendas y le pone ganas, pero no siempre acierta. En su última aparición apostó por la tendencia del total denim look, que consiste en usar pantalones, camisa, chaqueta, botas, bolso y hasta anillos forrados de este tejido.

No le podemos negar que muchas celebrities e influencers conocidas ya han adoptado algún diseño con este único motivo, pero hay que matizar. Vayamos punto por punto. La colaboradora se enfundó en unos pantalones campana con bajo deshilachado – muy bonitos– de la firma Three A Woman, concretamente, el modelo Jean Suky con un precio de 42,95 euros. Apuntad este diseño porque no dejaremos de verlo e irá de la mano con la tendencia de los bajos con dobladillo XXL.

Marta López acierta con su total jeans outfit, pero falla con el diseño de las prendas

En la parte superior, Marta utilizó un jersey básico en color azul marino al que no le podemos poner pegas. Aunque nos hubiera gustado verla con un color que resaltara más sobre el tejido vaquero. El verde lima, el amarillo, el coral y el morado serán los que imperarán en los próximos meses. Para sus pies, escogió unas botas cowboy a las que tampoco podemos ponerle peros. Sin embargo, la chaqueta vaquera que de frente parecía una prenda clásica y sin estridencias, escondía un dislate "estilístico". La prenda contaba con un estampado de mini cristales en forma de oso de peluche con alas que estropeaba el look de cabo a rabo. Desliza para ver el estilismo de Marta López al completo en la galería.