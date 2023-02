Hazte con los accesorios que más lo están petando esta temporada para crear unos looks impresionantes.

A todas nos gusta poder elevar un look de forma rápida y sencilla. Para jugar con los estilismos y darles un toque diferente y original no hay nada como los complementos y es que, algunos de los accesorios más trendy de este año vienen de épocas pasadas y regresan cargados de glamour para volver a estar a la moda.

La tendencia más fuerte de esta temporada que promete dotar de un toque romántico, clásico y elegante a todos tus estilismos es la gargantilla o choker de flores. Las podemos encontrar en todos los formatos y colores: lisas, de puntos, de rayas... es un complemento muy versátil y viene dispuesta a convertirse en la corbata femenina de este año. Prueba a combinarla con una blazer o con un look más formal para romper con el look clásico y darle un toque chic.

De vuelta de lo más profundo de los años 90 vuelven las diademas de algodón, también conocidas como Head band. Aunque el negro es hasta ahora el color predominante en este tipo de accesorios, las veremos cada vez más en blanco y promete ser una combinación ganadora si las combinas con prendas denim. Un accesorio para mantener tu melena a raya y jugar con tu estilo en tu día a día.

Los accesorios de esta temporada son tendencias del pasado que vuelven de manera renovada.

Nunca nos cansaremos de la joyería y en este mundo la tendencia indiscutible son los Chunky earrings. Pendientes grandes y gruesos que dan una sensación de gran volumen. Aunque los vemos en todos los tonos esta temporada se imponen de forma muy fuerte la joyería en tonos plateados, así que si aún no tienes unos en tu joyero es el momento de que inviertas en los que son –y serán- los pendientes de moda.

Las gorras siguen siendo un complemento que no nunca se va y que ya no es exclusivamente para el verano. Las hemos visto desde en los outfits más casuales, hasta combinados con trajes de dos piezas e incluso en su versión más glamurosa combinada con un vestido durante alguna alfombra roja. No hay normas para combinar el complemento favorito de las famosas y todas las marcas ya tienen la suya.

En complementos para el cabello también destacan los clips de pelo o Snap clips. Otra tendencia que amábamos en los años 90 y que vuelven para darle un toque fresco y personal a nuestros peinados. Los encontramos en formato XXL, de estampados, metalizados… La regla con este accesorio es la de más es más. No tengas miedo de probar con algunos clips más arriesgados o abusar de ellos poniéndote muchos, prometemos que a todos les encantará porque está de absoluta tendencia.