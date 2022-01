Quién fuera Tamara Falcó para poder disfrutar de las playas caribeñas en pleno mes de enero. Con 28 grados al sol y rodeada de paisajes absolutamente paradisíacos, la aristócrata nos ha dejado looks estivales con los que ya nos han entrado ganas de verano.

La hija de Isabel Preysler es digna sucesora del estilo de su madre y ha lucido estilismos propios de la isla del Caribe en la que se encuentra. Se trata de La Romana, una ciudad situada en la costa caribeña de la República Dominicana, que presume de ser la tercera más rica del país. Dicen, los que la conocen, que es uno de los lugares más mágicos y privilegiados del planeta. Por eso, no no extraña que Tamara no se haya quitado la sonrisa de la cara en todo el viaje.

La socialité no solo sonríe por estar ubicada en un lugar de enseño, también porque está disfrutando de las playas turquesas junto a su novio, Iñigo Onieva, con quien ha comenzado el año sin separarse ni un segundo. La pareja, junto a un grupo de amigos, se han hospedado en el lujoso hotel Casa de Campo Resort and Villas, con un precio por noche de 500 euros.

Tamara Falcó y el estilo caribeño que le sienta de lujo

La diseñadora se ha adaptado perfectamente a la estética del lugar y ha compartido imágenes en barco con un estilismo sencillo y elegante. Se trata de un top con volantes y detalles en color granate y una falda fruncida anudada en el lateral. Un look con el que deja a la vista su espectacular físico. Y si para navegar por altamar se decantó por un outfit muy apetecible, para pasear por la orilla del mar eligió un maxi vestido de largo midi de rayas con escote a pico.

Para posar junto a su novio frente al espejo del lujoso hotel, Tamara vistió un cómodo vaquero de pierna recta con bolsillos, en color negro y una camisa estampada con las mangas ligeramente abullonadas. (Todos los looks están en nuestra galería).

Su mejor época

El 2021 ha sido el año de Tamara Falcó. Aunque siempre ha sido un rostro conocido muy popular y querido por el público, fue gracias a su participación en MasterChef, a finales del año 2019, cuando su fama se vio acrecentada. Gracias al concurso, no solo se proclamó ganadora, sino que también descubrió su buena mano en la cocina y se matriculó en Le Cordon Bleu, una de las escuelas de alta cocina más prestigiosas a nivel internacional. Este año por fin se ha graduado y ya es una cocinera de élite.

Compagina su amor por los fogones, con su colaboración semanal en el programa de Antena 3, ‘El Hormiguero’, donde comparte mesa con Nuria Roca, Juan Del Val y Cristina Pardo. Además, este año también ha conseguido publicar su primer libro ‘Las recetas de casa de mi madre’, que ya es todo un éxito de ventas.

Profesional como ninguna, la socialité se ha convertido en un personaje muy aclamado en Instagram donde suma más de un millón de seguidores. Sin olvidarnos de su firma de moda de lujo que lleva las iniciales de su nombre: ‘TFP By Tamara Falcó’. Un éxito profesional, que sumado al personal, estamos seguras que aumentará con la entrada en el nuevo año.