Hace no mucho tiempo que Terelu Campos afirmaba que no se encontraba a gusto con su cuerpo. Tras su cáncer y las secuelas del tratamiento la presentadora pasó una etapa en la que le costaba mirarse al espejo, no se veía guapa y ella, que siempre fue muy coqueta y amante de la moda, no se preocupaba por lo que se ponía. Pero las cosas han cambiado. Hemos vuelto a ver la Terelu Campos de siempre, con unos looks muy favorecedores, siguiendo las tendencias y mucho más juveniles.

Nos lo demuestra día a día al frente del ‘Sálvame Lemon Tea’ y los fines de semana en ‘Viva la vida’, con estilismos llenos de color y algunos hasta con un punto de fantasía. Con el último de ellos nos demuestra que solo con una americana y unos pantalones negros puedes hacer ese look con el que te que te quitas varias años de encima. Pero no cualquier americana o pantalón. Terelu nos da las claves para conseguirlo.

En los últimos tiempos, la presentadora se ha hecho fan de los trajes de chaqueta pantalón, tendencia absoluta esta primavera, con mucho color y estampado. Pero también de las combinaciones muy juveniles.

Terelu Campos se quita varios años con un look que protagoniza la blazer más original

Esta primavera los looks se llenan de color. Amarillo, naranja, azul y verde intenso van a convivir con el blanco total. Y también los estampados van a tener un gran protagonismo. El look de Terelu Campos tiene un poco de todo para convertirlo en la opción que puedes llevar todos los días al trabajo sin perder ese estilo más informal. Cómodo, todoterreno y, lo más importante, ideal para restarte años si has pasado los 50.

La gran protagonista es su americana con un divertido estampado de caras sobre el fondo negro, con manga francesa drapeada. Una prenda de la nueva temporada de Koker, una de las firmas preferidas de las colaboradoras del universo de Mediaset, que está disponible en la web en talla única (también con el fondo en verde o blanco) a un precio de 42,99 euros.

La original blazer hace desenfado el look, pero Terelu la supo acompañar de unos pantalones negros con vuelta en el bajo y cintura con cordones, para que sea todavía más relajado. Un top estilo lencero amarillo y unos salones también en amarillo con un cómodo tacón cuadrado en blanco ponían la guinda al estilismo.

Como es habitual en ella, en las manos varios anillos grandes de plata y también varias pulseras de estilo hippie de cuerda junto al reloj masculino.

Terelu también ha encontrado el estilo de peinado que más le favorece. Después de muchos cambios (tanto en los cortes como en el color), ahora lleva su melena muy capeada por debajo del mentón, con mechas muy rubias y la raíz oscura.