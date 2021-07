La modelo nos ha sorprendido con un conjunto de print de cebra de aire setentero, el look más llamativo y favorecedor

Durante estos meses de julio y agosto no vamos a dejar de ver looks de playa a nuestras celebrities preferidas. Caftanes, vestidos ibicencos, shorts con tops o blusones son algunos de los estilismos que más nos encontramos si hacemos un recorrido por todos los Instagrams de las influencers más destacadas de nuestro de país. Por eso cuando nos encontramos con un look diferente lo celebramos con entusiasmo. Ha sido Lucía Rivera quien nos ha sorprendido con un conjunto de lo más rompedor y con un toque salvaje que puede ser una opción ideal para lucir en las noches de verano.

La modelo elige un pantalón y top de cebra, un look muy atrevido y favorecedor

La modelo ha elegido un conjunto de top y pantalón de aire setentero en un llamativo estampado de cebra. Un pantalón acampanado y una blusa fluido de manga larga con profundo escote rematado en volante y detalle de tiras cruzadas, de Pull & Bear. El pantalón tiene un precio de 22,99 euros y el top cuesta 17,99 euros, y aunque todavía están disponibles en todas las tallas, en todas está ya la alerta de últimas unidades. Y seguro que después de ver lo ideal que le queda a Lucía no tardará en agotarse. La modelo lo ha combinado con unas sandalias planas negras, para darle un toque más relajado y el resultado es estupendo.

El conjunto de Lucía Rivera es una buena alternativa si quieres cambiar los vestidos largos que triunfan para las cenas de verano por una idea menos vista. La opción de la sandalia plana de la modelo nos encanta, aunque también puedes subirte a unos tacones si buscas un look más arreglado. Lo bueno de un estampado tan potente es que no necesita ningún complemento más. Al contrario, en estos casos el menos siempre es más.

El animal print ya es todo un clásico

El animal print ya se ha convertido en todo un clásico. Es el estampado de leopardo el que se ha ganado el título de rey indiscutible, en todo tipo de prendas y complementos, pero no tienes que perder de vista el de cebra. Estamos menos acostumbradas a él, pero tras ver el look de la hija de Blanca Romero no tenemos ninguna duda de que también va a ir ganando terreno en tu armario.

Y si para estrenarte no estás convencida del total look, el pantalón con un top negro o la blusa también con un pantalón negro o unos vaqueros es otra combinación ideal para conseguir un gran outfit.