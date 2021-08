La cantante ha lucido el look más básico y favorecedor para llevar en este final del verano, pero también con la vuelta al trabajo

Está teniendo un verano muy movido, con sus conciertos, pero también disfrutando de los amigos, algunos tan famosos como Eugenia Martínez de Irujo o Vicky Martín Berrocal. Hace unos días Marta Sánchez se subía al escenario del Festival Starlite junto a Plácido Domingo para poner broche final a la actuación del tenor cantando el himno de España que ella compuso. Un momento que la cantante no pudo vivir con más emoción: «Gracias a la vida por darme momentos como este. Gracias a todos por tantas y tantas felicitaciones… Me sentí afortunada, agradecida, orgullosa y feliz. Gracias Plácido Domingo por tu generosidad y tu profesionalidad, por dejarme compartir contigo, maestro, este momento único que quedara por siempre en mi memoria».



La cantante brilla con su voz y con sus looks sobre el escenario y también lo hace fuera de él. La moda es una de sus pasiones, siempre la hemos visto con las últimas tendencias y los estilismos más arriesgados, pero ahora nos ha demostrado que también con los básicos consigue el mejor look posible.

Marta Sánchez acierta con la combinación más sencilla y atemporal

La cantante dio un concierto en Melilla y nos dejó un look que es ideal para la vuelta de las vacaciones, cuando todavía no nos apetece (o no hace el suficiente fresquito) para ponernos las prendas de otoño, pero ya no podemos vestir de pleno verano. Marta eligió un básico infalible: la combinación de un pantalón blanco ancho de cintura alta con una camiseta de tirantes en el mismo tono, que acompañó con una cazadora vaquera.

Perfecto para un noche de fin de verano y también para llevar durante los primeros días de septiembre en la vuelta al trabajo.

El look está formado por tres prendas que no deberían faltar en ningún armario. Un pantalón blanco, que vas a poder llevar en tus looks de otoño (y todavía más esta próxima temporada que será uno de los colores tendencia), la camiseta básica de tirantes y una cazadora vaquera. Hay momentos en los que está más presente, pero las prendas vaqueras siempre van a ser indispensables en cualquier momento.

Marta Sánchez ha formado con este mix el outfit más sencillo y efectivo.

La más fashion sobre el escenario

La cantante se ha caracterizado a lo largo de su dilatada carrera por sorprender con sus cambios de estilo. Destaca por ser una de las mejores voces de nuestro país, pero también por mostrar siempre sobre el escenario los looks más rompedores, que adelantan en muchas ocasiones las tendencias que luego no dejamos de ver en la calle.

Sexy, elegante, fashion y en algunas ocasiones hasta con un punto clásico… Marta Sánchez siempre nos sorprende (y nos gusta mucho) tanto sobre el escenario como fuera de él.