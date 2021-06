Su armario es el mejor que nos podemos encontrar. Y lo ha demostrado con las prendas y complementos de su último y maravilloso look

Lleva toda una vida en el mundo de la moda, rodeada de los más grandes diseñadores y fotógrafos… Y se nota. Naty Abascal es desde hace décadas una de las mujeres más elegantes del mundo y una voz destacada de la industria. Trabajó con Woody Allen, posó para Richard Avedon, fue y es amiga de los más grandes diseñadores, como Oscar de la Renta o Valentino y, ahora, además de ser una de las estilistas más reconocidas, también triunfa con su original firma de pijamas, Wafflie.

Tiene un estilo muy particular, que demuestra tanto en su día a día, como vestida de gala y nunca (nunca) deja indiferente. Con su último look ha dejado muy claro que la moda no entiende de edades y que pasados los 70 (ella ha cumplido 78) puedes llevar los mismos estilismos que a los 20 y estar ideal… Al menos si te llamas Naty Abascal.

Mezclas de estampados y colores

Si algo caracterizan los looks de la estilista son unos mix imposibles para el resto de las mortales, los colores vibrantes y los complementos y joyas más llamativas. Looks barrocos en los que mezcla los estampados de animal print con los lunares, las rayas con los cuadros o las faldas de encaje con camisas masculina. Pero también es la reina de las mezclas de colores, mucho antes que el Color Block fuera una tendencia seguida por todos. Y si pasados los 60 son muchas las que optan por la discreción, ella reivindica todo lo contrario.

El look sport más juvenil de Naty Abascal

En sus grandes looks de fiesta casi siempre recurre a los trajes de sus amigos diseñadores: Valentino y el fallecido Oscar de la Renta, pero cuando la vemos en su día a día o en los desfiles de Paris, Milán o Nueva York recurre a los estampados de Etro, y a otras firmas mucho más asequible. Así ha sido con este look del que nos hemos enamorado inmediatamente y que nos saca de los vestidos veraniegos que no dejamos de ver estas semanas a todas las famosas. Además, lo puedes llevar tanto si tienes 20 años como si has pasado de los 70.

Pero Naty es diferente y lo ha demostrado una vez más. Su look tiene el denominador común de su armario: estampado y color. Lo ha hecho luciendo unos originales vaqueros estampados que el diseñador Esteban Cortázar ha creado para Desigual. Unos jeans rectos de estampado grafitero, muy urbanos, con los que la estilista hace la mejor de las combinaciones, al llevarlos con una camisa masculina azul. Los complementos también han sido top, empezando por el bolso rojo de Gucci y terminando por sus slippers de Wafflie. La firma de la que ella es diseñadora, y que después de triunfar con sus pijamas estampados llenos de color, que también puedes llevar por la calle, ahora ha lanzado una colección de calcetines y slippers.

¡No hemos tenido más remedio que copiarle el look para cualquier momento este verano!