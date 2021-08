Después de que nos alegraran el pasado 4 de agosto con su visita al Centro de Interpretación del Paraje Natural de la Sierra de Tramontana y el Santuario de Lluc; después de que se anulase, por segundo año consecutivo, el tradicional posado ante la prensa en los jardines de Marivent. La Familia Real al completo ha acudido hoy por sorpresa al Real Club Náutico de Palma y nos han han dejado unas bonitas instantáneas veraniegas. Cuando decimos la Familia Real al completo nos referimos a que han acudido todos los miembros que la conforman. Desde los Reyes, Felipe VI y Letizia, hasta sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Y es precisamente de estas dos últimas, de la Princesa de Asturias y su hermana menor, de las que venimos a hablar hoy. Y es que las dos jóvenes nos han sorprendido con dos looks relajados, muy propios de las vacaciones, que no han podido gustarnos más.

El impecable look de la Princesa Leonor con guiño a su madre en el Real Club Náutico de Palma

La mayor de las hermanas nos ha vuelto a enamorar gracias a un vestido de estampado floral. No obstante, si en su última aparición apostaba por los tonos azules con pequeñas hojas en blanco con un diseño de & Other Stories ; en esta ocasión ha preferido elegir una pieza mucho más colorida. Se trata de un diseño de flores en diferentes tonalidades que, de manga corta, cuello redondo amplio y volantes en la falda, no puede sentarle mejor. Como en la anterior ocasión, hoy ha vuelto a hacer un guiño a su madre y ha elegido el que, sin duda, es el calzado favorito de la Reina Letizia: las alpargatas. Ha repetido con el modelo de esparto con pequeña cuña y cintas, que ya ha llevado en otras ocasiones, de Macarena Shoes.

La Infanta Sofía vuelve a triunfar gracias a un mono short, su nueva prenda favorita

Sofía, por su parte, ha preferido hacer un guiño a su padre a través del calzado en su visita al Real Club Náutico de Palma. Y es que la joven ha optado por llevar el mismo tipo de zapato que el monarca: unas abarcas de piel en color camel. Una pieza que ha combinado, una vez más, con la prenda más en tendencia del momento, el mono short. En la ocasión anterior, para la excursión familiar del pasado miércoles, eligió un modelo camisero de Zara en color blanco. Hoy, sin embargo, ha elegido un precioso diseño de lino en color verde menta con detalle de lazada a la cintura. Una prenda de manga corta que le sentaba de maravilla a la joven. ¡Y que estamos deseando poder copiar!

