La joven influencer posó en Instagram con el jersey más bonito y colorido del momento. A rayas y de cuello alto, contaba con mil y un tonos diferentes.

Si hace unos días Madrid y media España se teñía de blanco gracias a (o por culpa de) la gran nevada a causa de la borrasca Filomena; Laura Matamoros se ha querido encargar personalmente de volver a llenarla de color. Lo ha hecho a través de una prenda de lo más especial que nos ha enamorado nada más verla y que no podía sentarle mejor. Se trata de un jersey de cuello alto, manga larga y elaborado en un abrigado punto que, de rayas, presenta prácticamente todos los colores del arcoíris. Una prenda extremadamente bonita que nos ha llamado la atención (y mucho); pues es, sin duda, el jersey más original que hemos visto en mucho tiempo!

Aunque la influencer no ha publicado ninguna foto con él como post en su cuenta de Instagram, sí que ha compartido varias historias en la red social en las que aparece llevándolo. Y es justamente en esas breves historias, que desaparecerán tras 24 horas, donde nos hemos enamorado de este maravilloso jersey. En ellas, la mayor de las hermanas del clan Matamoros hablaba sobre su hijo y se sinceraba en su faceta más tierna, la de madre. A pesar de que su testimonio no podía ser más interesante, nosotras no hemos podido prestar demasiada atención a sus palabras. Y es que estábamos completamente ensimismadas con la prenda. Colores, calidez y mucha originalidad en una pieza que difícilmente olvidaremos.

Así es el jersey más colorido que ya tiene Laura Matamoros y que pronto podrá ser tuyo

Al no tener ninguna foto en su feed con la prenda, la hermanísima de Anita Matamoros no ha etiquetado a la marca que firma este diseño tan original, por lo que no era tarea fácil encontrar la tienda donde la influencer se había comprado tal original jersey. Sin embargo, nosotras no hemos parado hasta encontrarlo. Hemos buscado por todas las páginas de Internet, de arriba a abajo, hasta dar con el jersey más colorido (y bonito) del momento. Y lo hemos conseguido. ¡Digo si lo hemos conseguido!

A pesar de que, como decimos, no tenemos confirmación de que el que hemos logrado encontrar sea el mismo que el que tiene Laura Matamoros en su armario, el jersey que hemos seleccionado es idéntico al que ella lleva. Si no es el mismo, es una copia prácticamente exacta. Se trata de una pieza de Ella time, una marca online de lo más popular, que en su web tiene un precio de 27,99 euros. ¡Lo necesitamos ya de ya!