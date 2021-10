Laura Matamoros ha acudido a una sesión de belleza con un grupo de amigas influencers con un conjunto de moda súper cómodo y una chaqueta tendencia

Con la llegada de los primeros fríos en la Península, nuestras famosas e influencers favoritas sacan a relucir chaquetas y abrigos más calentitos que se convierten en una segunda piel. La última en hacerlo ha sido Laura Matamoros que, junto a un grupo de amigas también influencers, ha acudido a un acto en un centro de belleza donde le han hecho una puesta a punta tanto en cabello, rostro como en cuerpo. María Pombo, Laura Escanes o Laura Matamoros han sido algunas de las más famosas que no han querido perderse este evento beauty. Sin embargo, ha sido la hija de Kiko Matamoros la que más nos ha enamorado con el look elegido para la jornada.

Laura Matamoros elige un look comfy para una fiesta de chicas

Hay que recordar que Laura Matamoros se encuentra en la recta final de su embarazo. Sin embargo, eso no es impedimento para que siga con su agenda de actos. Eso sí, elige atuendos acorde a su avanzado estado de gestación. Y es que ahora prima más la comodidad que las tendencias. Aún así, sabe qué elegir para aunar ambas cosas y conseguir ser la mejor vestida de una fiesta repleta de influencers. Para la ocasión, la madrileña eligió un conjunto de punto en color caqui.

Se trata de un conjunto compuesto por una chaqueta estilo cárdigan repleta de botones y unos pantalones anchos. Piezas fluidas, en la versión oversize y envolventes que se convierten en la mejor elección para Laura Matamoros. A pesar de que la parte superior era ancha, podíamos ser testigos del avanzado estado de gestación de la influencer, que, sin lugar a dudas, está viviendo una etapa de lo más dulce. También se calzó unas zapatillas deportivas después del día tan ajetreado que estaba teniendo. Los pies se resienten y por ello elige la comodidad de una deportiva frente a una bota o botín con tacón.

La influencer se convierte en la mejor vestida de la fiesta gracias a su chaqueta

Pero si hay una prenda que ha destacado sobre el conjunto comfy ha sido sin lugar a dudas la pieza de abrigo que ha elegido para la ocasión. Y es que los primeros fríos ya han llegado y la joven ha querido protegerse con una chaqueta estilo manta en color beis con detalles étnicos en negro. Un abrigo amplio con acabado despuntado que acaparó todos los flashes. Una combinación acertada que no nos puede gustar más. Y es que lo cierto es que la influencer no suele caer en un renuncio. Prueba de ello es que hasta con su look más de «andar por casa» consigue cautivarnos y conseguir ser la mejor vestida de su grupo de amigas influencers. Te mostramos todos los looks.