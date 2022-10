Hace escasos días conocíamos la lista elegida por la revista Forbes que ha seleccionado a los 75 mejores influencers en España en diversas categorías, como entretenimiento, lifestyle, belleza y tecnología. Este miércoles 5 de octubre, la Embajada de Italia en Españaha sido el escenario para hacer entrega de los premios Forbes Best Influencers 2022, unos galardones con los que Forbes busca reconocer la labor de nueve influencers en diferentes categorías: travel, fashion, lifestyle, creativity, tecnología, positive change, business, beauty & make up y Best Influencer 2022. A esta cita han acudido algunas de las influencers más reconocidas de nuestro país como es el caso de Laura Escanes, María Pombo, Duceida o Laura Matamoros, entre otros muchos rostros conocidos .

Del vestido lencero de Laura Escanes a las plumas de Nagore

La lupa estaba puesta en Laura Escanes, ya que era su primera aparición pública tras su ruptura con Risto Mejide. Pero además de ella han sido numerosas influencers las que han sacado sus mejores galas para posar en el photocall y desfilar sobre la red carpet. A pesar de que estamos acostumbrados a que en este tipo de eventos las famosas apuesten por firmas exclusivas de Alta Costura, en los últimos premios de la capital madrileña la gran apuesta ha sido Zara. El grande de Inditex cada vez saca prendas y piezas más exclusivas, dignas de alfombras rojas. Han sido varias las invitadas que han elegido la firma de Amancio Ortega para triunfar en estos galardones por lo que tú, si quieres, puedes vestir como una de las influencers más cotizadas de nuestro país.

A lo largo de la red carpet hemos visto todas las tendencias posibles: desde el vestido lencero de Laura Escanes hasta las transparencias de Laura Matamoros. Plumas, brilli-brilli o incluso flecos. No hay tendencia que se le resista a nuestras influencers. Analizamos todos los looks de los premios Forbes Best Influencers 2022. ¿Cuál es tu favorito?