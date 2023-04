Las faldas largas más bonitos para crear looks de inspiración bohemia

¿Ya estás pensando en incorporar a tu armario una prenda para eclipsar todas las miradas? No busques más y hazte con una falda larga. Son piezas tremendamente versátiles y favorecedoras, pero lo mejor es que son muy cómodas. Podrás crear looks de inspiración bohemia, que tanto gustan, y que son un auténtico flechazo. Hemos creado el escaparate perfecto para que encuentres la que más te gusta.

Faldas largas para estrenar ahora y no quitarte en todo el verano. Y es que son aptas para las chicas de 20 años y para las mujeres que superan los 50. Nos gustan porque adquieren todo el protagonismo en un estilismo y no necesitan mucho más. Combínalas con una simple camiseta blanca y crearás looks tremendamente inspiradores. Ideales para un sinfín de ocasiones y que desprenden buen rollo. Por el vuelo que tienen se adaptan a la silueta de mujeres muy distintas, así que no se puede pedir más. Te proponemos que las lleves con tus sandalias planas favoritas, con zapatillas o con unas botas 'cowboy'. Puedes añadir un bolso de fibras naturales y el resultado es irresistible.

Faldas que inspiran

Sara Carbonero continúa siendo una de las mejores embajadoras patrias del estilo boho chic. La periodista, que adora esos looks relajados que hablan por sí mismos, suele llevar habitualmente este tipo de faldas. Estampadas o de flores, elige la que mejor se adapta a tu estilo, y apuesta por complementos como collares largos, pulseras... Selecciónalos bien para crear un estilismo que difícilmente pasa de moda. También la televisiva Gema López es otra de las abanderadas de este estilo y hasta ha diseñado una colección de faldas con telas de la India.

Entre las faldas largas que encontrarás a continuación hemos elegido una variedad para todos los gustos. No podía faltar una blanca con un bonito bordado inglés de H&M. Una prenda que seguro se convertirá en una de tus favoritas de esta temporada por sus grandes posibilidades. Atenta a la falda en tonos blanco y negro de Pepe Jeans que cuenta con cintura elástica y detalle de borlas en el cordón. El estampado ornamental es precioso y va perfecto con un top sencillo, por ejemplo, de tirantes en color negro. También destacamos la falda larga fluida de Slowlove con distintos paneles y estampados. Por último, la que viene de la mano de Zara con una cintura elástica tipo nido de abeja que es irresistible por los bordados que presenta en la parte inferior.

Desliza para ver nuestra selección de faldas largas. ¡Te van a enamorar!