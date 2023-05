Este año, una larga lista de firmas de moda le han dado una oportunidad al acabado metalizado súper brillante. Roberto Cavalli, Prada, Michael Kors o Karl Lagerfeld han mostrado en sus colecciones prendas con este deslumbrante tejido y muchas firmas low cost se han hecho eco de la tendencia. Hoy, Eugenia Martínez de Irujo, que no le tiene miedo a nada, se ha enfundado en una chaqueta metalizada que ha combinado con unos pantalones vintage a todo color. Analizamos su look prenda por prenda y te damos todos los detalles.

La duquesa de Montoro siempre está alerta de las tendencias que despuntan, luego las lleva a su terreno y las encaja en estilismos que llevan el marchamo de su original gusto. Su impronta no pasa desapercibida. Cualquiera que conozca un poco su estilo, sabe reconocer una prenda salida del armario de la aristócrata. En esta ocasión, Eugenia ha apostado por una cazadora bomber en napa, entallada y en un acabado metalizado ligeramente azulado. Este diseño pertenece a la firma de moda Owen Muse Official tiene un precio de 345 euros y aún está disponible en la web de la marca que trabaja mucho con tejidos brillantes.

Eugenia Martínez de Irujo ha combinado su chaqueta metalizada con unos pantalones campana

Este tipo de prendas, a las que no puedes mirar directamente en un día soleado si no quieres achicharrarte las córneas, suelen usarse en eventos de noche. Además, si queremos darle (más) protagonismo al metalizado, debemos elegir diseños neutros o con colores apagados que no destaquen demasiado. Esa es la teoría, pero la hija de la Duquesa de Alba, siempre dispuesta a romper convencionalismos, se ha enfundado en unos pantalones tipo malla que casi competían con la chaqueta.

La madre de Tana Rivera ha escogido unos pantalones de estilo vintage de Chanel con un estampado geométrico, parecido a un 'Tetris' colorido. El diseño de estos pantalones confeccionados en tela elástica se ceñía a la parte superior de las piernas de la socialité, pero tenían un bajo acampanado que encajaba mucho con el gusto de Eugenia. La colección de pantalones de corte flare de Eugenia es casi interminable y siempre nos sorprende con unos nuevos.

Como es ya habitual, Eugenia se ha calzado unas plataformas XXL negras con tacón ancho y punta roma confeccionadas en cuero. Este zapato de altura se ha convertido también en una de las claves de todos sus outfits. El prácticamente imposible verla con unos salones de tacón sensato. ¿Entrarán en su zapatero algún día?