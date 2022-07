Dar una segunda vida a las prendas que no usamos está a la orden del día. Cada vez son más las personas que se animan a poner a la venta parte de su armario en plataformas de compraventa de segunda mano. Es más, muchas famosas e influencers también están empezando a hacerlo, ya que debido a su trabajo reciben muchísima ropa y necesitan deshacerse de ella sin dejar de rentabilizarla. Este puede ser el caso de Juls Janeiro (aunque después de ver las prendas que vende tenemos dudas).

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario nos ha sorprendido hoy con este mensaje en Instagram: «Amores estoy haciendo limpieza de armario, sacando ropa y zapatos que ya no me pongo e incluso están sin estrenar. Os dejo todo en mi perfil de Vinted, por si queréis echarle un ojo a algo. Cualquier pregunta no dudéis en hablarme».

Y si ahora te estás preguntando qué es Vinted, aquí viene la respuesta. Se trata de una aplicación de móvil gratuita que permite comprar o vender ropa (y cosméticos) a personas de toda Europa con un proceso sencillo, rápido y sin demasiadas comisiones.

Juls Janeiro vende parte de su ropa en Vinted (y hay verdaderos chollos)

La vida de las gurús de moda es frenética: cada día tienen eventos, reuniones, sesiones de fotos, etc. Si algo necesitan las influencers es ahorrar en tiempo y espacio. Por eso cada vez son más las que deciden apostar por Vinted y sacarse un dinerillo. Violeta Mangriñán o Laura Matamoros ya hace tiempo que usan esta aplicación. Y ahora ha sido Juls Janeiro la siguiente en animarse a probarla.

La joven ha colgado en su perfil varias prendas. Concretamente zapatillas, shorts, pantalones vaqueros, un vestido y un pantalón de chándal. Y si piensas que ha puesto importes altos te equivocas, porque nada más lejos de la realidad. Juls Janeiro vende su ropa casi a precio de ganga. ¡Sigue bajando y lo comprobarás!