La joven ha ido compartiendo sus looks diarios a lo largo de esta última semana. ¡Y estos son nuestros auténticos favoritos!

Desde que se estrenase Rocío. Contar la verdad para seguir viva, Rocío Flores no ha dejado ni un segundo de salir en televisión. Un par de días a la semana acude al debate de Supervivientes para dar su opinión sobre esta nueva temporada del programa más salvaje pero también para defender a Olga Moreno en su concurso. Los viernes pisa el plató de El programa de Ana Rosa para hablar sobre la actualidad más mediática y, si hace falta, algún día entra en directo a Sálvame para defender a sus seres queridos. Vamos, que su semana es un auténtico no parar de trabajar. Es por ello por lo que, cuando llega el finde, la joven intenta desconectar un poco y hacer planes más caseros con estilismos más informales. Lo que no significa (ni muchísimo menos) que sean menos acertados que sus looks diarios. Y es que no hay más que ver los modelitos que ha elegido estos últimos días para darse cuenta.

Los looks diarios de Rocío Flores en este fin de semana tan tranquilo

La hija de Rocío Carrasco ha pasado de jueves a domingo entre Madrid y Málaga y, según sus planes, ha ido eligiendo looks más arreglados o estilismos más informales. Por ejemplo, el jueves se dejó ver con una elegantísima camisa blanca y una original falda vaquera que, siendo mini, se convertía en larga al añadir a esta largos centímetros de tela de estampado boho. El viernes optó, siguiendo esta misma línea pero rebajando un poco el nivel de formalidad, por un sencillo vestido vaquero que nos recordaba a un tradicional peto; para el sábado y el domingo terminar llevando conjuntos totalmente sport, chándales, camisetas básicas y zapatillas deportivas de distintos tipos.

Una evolución de sus looks diarios que va de más elegante a más informal y que, sin lugar a dudas, resulta especialmente ilustrativa de cómo son los fines de semana de Rocío Flores después de pasarse día tras día trabajando. Un cambio del boho al sport y del glam a comfy que no ha podido llamarnos más la atención y que nos disponemos a comentar en este humilde pero majísimo artículo. ¿Cuál de ellos es tu favorito? ¿Hay alguno que te gustaría imitar especialmente? ¿Alguna prenda que esté pensando en añadir a tu armario o vestidor?

No cabe la menor discusión. La nieta de Rocío Jurado se ha convertido en toda una influencer fashion y sus posados diarios frente al espejo lo demuestran. ¡Toma nota y elige tu preferido!